"Мне по-прежнему кажется это немного странным". Касерес - о судействе в РПЛ

- И VAR, и арбитры в поле не дают действовать в той силовой манере, к которой я привык. Некоторые эпизоды кажутся совершенно игровыми, но за нарушения правил судьи всё равно показывают жёлтые карточки. Мне по-прежнему кажется это немного странным.
Действовать на грани фола - это мой стиль. Ведь если я расслаблюсь, меня могут обыграть. А мне это не нужно, - заявил Касерес в эфире "Матч Премьер".
"Динамо" с 31 очком занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему "Зениту" по дополнительным показателям.