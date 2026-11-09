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"Мне по-прежнему кажется это немного странным". Касерес - о судействе в РПЛ

Защитник московского "Динамо" Хуан Касерес рассказал, что его не устраивает в работе арбитров РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
Парагвайский футболист признался, что после переезда в Россию ему пришлось привыкать к особенностям местного судейства.

- И VAR, и арбитры в поле не дают действовать в той силовой манере, к которой я привык. Некоторые эпизоды кажутся совершенно игровыми, но за нарушения правил судьи всё равно показывают жёлтые карточки. Мне по-прежнему кажется это немного странным.

Действовать на грани фола - это мой стиль. Ведь если я расслаблюсь, меня могут обыграть. А мне это не нужно, - заявил Касерес в эфире "Матч Премьер".

"Динамо" с 31 очком занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему "Зениту" по дополнительным показателям.

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