Немецкий экс-футболист высоко оценил профессиональные качества своего соотечественника, отметив его характер, интеллект и тактические знания.
- Сандро - идеальный тренер для "Динамо".
Это человек с серьезным характером, очень умный. Он много знает про игру, про тактику, способен превратить команду в чемпиона, - приводит слова Кураньи "РБ Спорт".
Шварц вернулся на пост главного тренера "Динамо" летом 2026 года. Московский клуб с 31 очком занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему "Зениту" по дополнительным показателям.
Экс-игрок "Динамо" назвал тренера, способного привести клуб к чемпионству
Бывший нападающий московского "Динамо" Кевин Кураньи считает, что главный тренер бело-голубых Сандро Шварц способен привести команду к чемпионству в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"