"Сошёл с ума, и будет только хуже". Гурцкая резко высказался о Мостовом

- Нет, ну Сашку жалко, честно. Сошёл с ума, и будет только хуже.
Он же на дуэль вызывал Слуцкого, теперь Мусаева будет на дуэль вызывать. Саша был хороший футболист, но если он сошёл с ума в таком возрасте от какой-то недосказанности, невостребованности, то, я считаю, нам не нужно на костях танцевать, - сказал Гурцкая на ютуб-канале "Это футбол, брат!".
Поводом для конфликта стали слова Мостового, назвавшего Мусаева нефутбольным человеком. Впоследствии наставник краснодарцев публично ответил на критику бывшего игрока сборной России и назвал его клоуном.