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"Сошёл с ума, и будет только хуже". Гурцкая резко высказался о Мостовом

Футбольный агент Тимур Гурцкая резко высказался в адрес бывшего полузащитника сборной России Александра Мостового на фоне его конфликта с наставником "Краснодара" Мурадом Мусаевым.
Фото: ФК "Спартак"
Гурцкая выразил сожаление по поводу поведения экс-футболиста, предположив, что оно связано с его невостребованностью.

- Нет, ну Сашку жалко, честно. Сошёл с ума, и будет только хуже.

Он же на дуэль вызывал Слуцкого, теперь Мусаева будет на дуэль вызывать. Саша был хороший футболист, но если он сошёл с ума в таком возрасте от какой-то недосказанности, невостребованности, то, я считаю, нам не нужно на костях танцевать, - сказал Гурцкая на ютуб-канале "Это футбол, брат!".

Поводом для конфликта стали слова Мостового, назвавшего Мусаева нефутбольным человеком. Впоследствии наставник краснодарцев публично ответил на критику бывшего игрока сборной России и назвал его клоуном.

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