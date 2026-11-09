Вероятность завоевания титула каталонским клубом оценивается в 64,3%. Мадридскому "Реалу" аналитическая модель отводит 31,6%, тогда как шансы "Атлетико" составляют лишь 3,8%.
В турнирной таблице "Барселона" занимает первое место с 33 очками. "Реал" располагается следом, имея в активе 30 баллов, а мадридский "Атлетико" идёт третьим с 28 очками.
В следующем туре каталонцы встретятся с "Вильярреалом", а "сливочные" сыграют против "Сельты".
Суперкомпьютер оценил шансы "Барселоны" и "Реала" на чемпионство
"Барселона" является главным претендентом на победу в чемпионате Испании по итогам расчётов суперкомпьютера Opta после 12 туров Ла Лиги.
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