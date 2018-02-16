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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Амкар" продолжает переговоры с ЦСКА по Оланаре
Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов сообщил, что клуб все еще стремится договориться с ЦСКА о переходе форварда Аарона Оланаре.
"Информация о том, что "Амкар" не будет арендовать Оланаре – преждевременная. Мы ведем диалог с ЦСКА", - цитирует Маслова ТАСС.
Нигерийский футболист находился в пермском клубе на просмотре и забил два мяча в двух матчах.
"Информация о том, что "Амкар" не будет арендовать Оланаре – преждевременная. Мы ведем диалог с ЦСКА", - цитирует Маслова ТАСС.
Нигерийский футболист находился в пермском клубе на просмотре и забил два мяча в двух матчах.
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