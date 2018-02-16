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"Амкар" продолжает переговоры с ЦСКА по Оланаре

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов сообщил, что клуб все еще стремится договориться с ЦСКА о переходе форварда Аарона Оланаре.

"Информация о том, что "Амкар" не будет арендовать Оланаре – преждевременная. Мы ведем диалог с ЦСКА", - цитирует Маслова ТАСС.

Нигерийский футболист находился в пермском клубе на просмотре и забил два мяча в двух матчах.
Теги: Маслов Оланаре Амкар
Вчера, 22:48
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№1 Написал: FC CSKA Москва (Вчера, 23:05) #
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стебаются собаки позорные... ни в коем случае не приплачивать!!! пусть скамейку греет... smile
Регистрация: 23.11.2017 [жалоба]
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