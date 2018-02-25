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Вадим Скрипченко: неприятно проигрывать в последней игре сбора, но есть хорошая пища для размышления

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко прокомментировал контрольный матч со "Слуцком" (1:3).

- Хорошо, что ребята отработали в полном объеме и те футболисты, которые не сыграли с "Енисеем", получили игровую практику. В целом, по объёму выполненной работы есть удовлетворение. Конечно, неприятно проигрывать в последней игре сбора, но с другой стороны есть хорошая пища для размышления. Мы увидели моменты, над которыми нужно работать. Команде нужна и некоторая психологическая встряска для того, чтобы подготовиться к официальному матчу во всеоружии.

- Встряска может пойти на пользу команде?

- Безусловно. Поражение было заслуженным. Сегодня соперник оказался во многих компонентах сильнее. За эту неделю будет проделана серьезная работа, что-то подкорректируем, где-то настроим и я думаю, что 2 марта мы будем готовы.

ФК "Анжи"
Теги: Скрипченко Анжи
Сегодня, 14:03
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