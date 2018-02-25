Вадим Скрипченко: неприятно проигрывать в последней игре сбора, но есть хорошая пища для размышления

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко прокомментировал контрольный матч со "Слуцком" (1:3).- Хорошо, что ребята отработали в полном объеме и те футболисты, которые не сыграли с "Енисеем", получили игровую практику. В целом, по объёму выполненной работы есть удовлетворение. Конечно, неприятно проигрывать в последней игре сбора, но с другой стороны есть хорошая пища для размышления. Мы увидели моменты, над которыми нужно работать. Команде нужна и некоторая психологическая встряска для того, чтобы подготовиться к официальному матчу во всеоружии.- Безусловно. Поражение было заслуженным. Сегодня соперник оказался во многих компонентах сильнее. За эту неделю будет проделана серьезная работа, что-то подкорректируем, где-то настроим и я думаю, что 2 марта мы будем готовы.