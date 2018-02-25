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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вадим Скрипченко: неприятно проигрывать в последней игре сбора, но есть хорошая пища для размышления
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Мохамед Салах стал первым игроком в истории АПЛ, забившим 20 голов левой ногой в одном сезоне
Вадим Скрипченко: неприятно проигрывать в последней игре сбора, но есть хорошая пища для размышления
Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко прокомментировал контрольный матч со "Слуцком" (1:3).
- Хорошо, что ребята отработали в полном объеме и те футболисты, которые не сыграли с "Енисеем", получили игровую практику. В целом, по объёму выполненной работы есть удовлетворение. Конечно, неприятно проигрывать в последней игре сбора, но с другой стороны есть хорошая пища для размышления. Мы увидели моменты, над которыми нужно работать. Команде нужна и некоторая психологическая встряска для того, чтобы подготовиться к официальному матчу во всеоружии.
- Встряска может пойти на пользу команде?
- Безусловно. Поражение было заслуженным. Сегодня соперник оказался во многих компонентах сильнее. За эту неделю будет проделана серьезная работа, что-то подкорректируем, где-то настроим и я думаю, что 2 марта мы будем готовы.
ФК "Анжи"
- Хорошо, что ребята отработали в полном объеме и те футболисты, которые не сыграли с "Енисеем", получили игровую практику. В целом, по объёму выполненной работы есть удовлетворение. Конечно, неприятно проигрывать в последней игре сбора, но с другой стороны есть хорошая пища для размышления. Мы увидели моменты, над которыми нужно работать. Команде нужна и некоторая психологическая встряска для того, чтобы подготовиться к официальному матчу во всеоружии.
- Встряска может пойти на пользу команде?
- Безусловно. Поражение было заслуженным. Сегодня соперник оказался во многих компонентах сильнее. За эту неделю будет проделана серьезная работа, что-то подкорректируем, где-то настроим и я думаю, что 2 марта мы будем готовы.
ФК "Анжи"
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