Андрей Будогосский: есть рекомендация при ниже минус 15 не играть

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский высказался о ситуации вокруг матча 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" – "Спартак".– Есть инструкции международных организаций. Но в любом случае решение принимается по факту и не позднее, чем за час до начала матча. Хотел бы обратить внимание на то, что исполняющий обязанности президента Александр Алаев сделал соответствующее заявление – о том, что в любом случае РФС пойдет навстречу клубам, если вдруг возникнет ситуация, связанная с опасностью для здоровья игроков. То есть все будет сделано с человеческих позиций – спорт спортом, но здоровье игроков на первом месте, и я бы не хотел сегодня говорить об однозначном решении, которое может быть принято. Оно может быть любым.– Есть такая рекомендация. Но если команды хотят играть, а это их право, то должен быть оформлен соответствующий письменный документ. То есть руководители команды подтверждают готовность провести матч. Но еще раз подчеркну – все по факту и не позднее, чем за час до начала. А в самое ближайшее время будут выпущены регламентные нормы, которые коснутся не только соревнований профессиональных команд, но и любительских турниров. Необходимо четко прописать параметры температуры. Пока же мы ориентируемся на инструкции международных организаций.