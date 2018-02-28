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Андрей Будогосский: есть рекомендация при ниже минус 15 не играть

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский высказался о ситуации вокруг матча 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" – "Спартак".

– Как ситуацию с погодой регламентируют правила игры, и как будет приниматься решение о проведении матча?

– Есть инструкции международных организаций. Но в любом случае решение принимается по факту и не позднее, чем за час до начала матча. Хотел бы обратить внимание на то, что исполняющий обязанности президента Александр Алаев сделал соответствующее заявление – о том, что в любом случае РФС пойдет навстречу клубам, если вдруг возникнет ситуация, связанная с опасностью для здоровья игроков. То есть все будет сделано с человеческих позиций – спорт спортом, но здоровье игроков на первом месте, и я бы не хотел сегодня говорить об однозначном решении, которое может быть принято. Оно может быть любым.

– Правильно понимаю, что если температура окажется ниже минус 15 градусов, то рекомендация – не играть?

– Есть такая рекомендация. Но если команды хотят играть, а это их право, то должен быть оформлен соответствующий письменный документ. То есть руководители команды подтверждают готовность провести матч. Но еще раз подчеркну – все по факту и не позднее, чем за час до начала. А в самое ближайшее время будут выпущены регламентные нормы, которые коснутся не только соревнований профессиональных команд, но и любительских турниров. Необходимо четко прописать параметры температуры. Пока же мы ориентируемся на инструкции международных организаций.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Будогосский
Сегодня, 00:10
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4
(2)
№4 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 00:42) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Ну и всё. Пишите письма если не хотите играть. Вот и посмотрим. Просто слюни в прессе или реально.
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 00:35) #
  • +1
  •  (5)

sanyapytilin,
Вы то что переживаете ,вы ведь не играете в турнире .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:28) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Поросята так обосрались КС, что уже не знают что придумать, подключили дружка своего Будогосского...ух как бьются за дерьмочашку


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:21) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
То есть все будет сделано с человеческих позиций – спорт спортом, но здоровье игроков на первом месте,

Кубок России проводится под эгидой РФС, может этой организации уже стоит определиться, что если температура ниже 15, то играть нельзя.
Ну и клубам в РФПЛ нужно тоже принять решение об этом, чтобы не было как с Локо.
Одному клубу не нужно ломать своих игроков, а другому нужно провести матч для горстки болельщиков пришедших на стадион в жуткий холод.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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