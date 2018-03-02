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Сергей Галицкий: хочу пожить спокойно частным человеком, который занимается любимым делом – футболом

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым рассказал о дальнейших планах.

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"Я специально совершал сделку как физическое лицо, чтобы полученные налоги пришли в город – для меня важно, как он будет выглядеть. Я остался жителем Краснодара, буду продолжать жить здесь и горжусь тем, что меня сделали почетным горожанином. Это большая ответственность и надо соответствовать".

О планах

"Вместе с тем, наверное, интенсивное время для меня прошло, и сейчас я хочу пожить спокойной жизнью без лишней публичности.

Хочу побыть частным человеком, который занимается любимым делом – футболом, благоустройством.

Надеюсь, краснодарцы меня поймут и поддержат мое право на частную жизнь".

Сайт администрации Краснодарского края
Теги: Галицкий Краснодар
Вчера, 23:08
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(6)
№6 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 01:27) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
торгуй помидорами,специально он,Гинер тоже специально налетел на 200 мультовsweat_smile
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
№5 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 00:20) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: robinzen
и бизнес вернут!


Бизнес ему уже никто не вернёт.. Отняли не для того , чтобы возвращать..


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Регистрация: 25.10.2008 [жалоба]
№4 Написал: Глеб Город над вольной Невой (Сегодня, 00:05) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: robinzen
Дурачок. Голосуй за Грудинина и все наладится)) и бизнес вернут!

Наивный.
Ну во-первых, это не выборы. Это переназначение.
Во-вторых, Грудинин - мультимиллионер-коммунист. Смешно, не находишь?
Ну и в-третьих, он бывший единоросс.

Смекаешь?
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 00:02) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Дурачок. Голосуй за Грудинина и все наладится)) и бизнес вернут!


В театре Карабаса-Барабаса можно голосовать за любого - результат будет одинаковый. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Вчера, 23:52) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Дурачок. Голосуй за Грудинина и все наладится)) и бизнес вернут!


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: DimonYA Одинцово (Вчера, 23:27) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
да ладно пи.дить, скажи попросили хорошо )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
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