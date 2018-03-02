Сергей Галицкий: хочу пожить спокойно частным человеком, который занимается любимым делом – футболом

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым рассказал о дальнейших планах."Я специально совершал сделку как физическое лицо, чтобы полученные налоги пришли в город – для меня важно, как он будет выглядеть. Я остался жителем Краснодара, буду продолжать жить здесь и горжусь тем, что меня сделали почетным горожанином. Это большая ответственность и надо соответствовать"."Вместе с тем, наверное, интенсивное время для меня прошло, и сейчас я хочу пожить спокойной жизнью без лишней публичности.Хочу побыть частным человеком, который занимается любимым делом – футболом, благоустройством.Надеюсь, краснодарцы меня поймут и поддержат мое право на частную жизнь".