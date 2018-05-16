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Евгений Ловчев: Игнашевич в сборной это хорошо, а Ловчев уже нет...

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев ответил болельщику, который предложил ему вернуться в сборную России.

Напомним, ранее в сборную России был вызван 38-летний защитник ЦСКА Сергей Игнашевич.

"Читаю ваши комментарии. Мол, с таким же успехом вместо Игнашевича можно Ловчева было вызывать. Ребят, без шуток. Игнашевич в сборной - это хорошо. Критиковать все могут, но предложите других. Их нет...

А Ловчев... Уже нет. У меня операция на сердце была. Не сыграю больше", - написал Ловчев в твиттере.
Теги: Ловчев Игнашевич Сборная России
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