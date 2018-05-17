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Дмитрий Аленичев и Премьер-Лига - похоже, скоро они снова будут вместе
Вадим Скрипченко продолжает убеждать футбольную общественность в том, что он большой мастер по выводу команд в ФНЛ. Сегодня его команда сделала уверенный шаг к понижению в классе. "Енисей" же стал близок к Премьер-Лиге как никогда раньше. Rusfootball.info рассказывает о первом стыковом матче между "красноярцами" и "махачкалинцами".
Чемпионат России
Переходные матчи
"Енисей" – "Анжи" 3:0
"Енисей": Филиппов, Чичерин, Кичин, Жиров, Гасанов, Семакин, Иванов, Фатуллаев, Комков (Камеш, 62'), Кутьин (Ломакин, 67'), Саркисов (Сердеров, 74')
"Анжи": Будаков (Сугробов, 12'), Полуяхтов (Яковлев, 46'), Армаш, Мусалов, Тетрашвили, Самарджич, Хубулов, Антон, Прудников (Лескано, 61'), Маркелов, Будковский
Предупреждения: Жиров, 82' Филиппов, 83', Чичерин, 88' - Полуяхтов, 41', Хубулов, 50', Маркелов, 60'
Прочитали интервью Юрия Дудя с Игорем Денисовым? Мощно, согласитесь? Узнав множество откровений от лучшего опорного полузащитника нынешнего сезона, можно было смело погрузиться в разного рода размышления. Но у нас-то сегодня на повестке дня были еще и переходные матчи за право играть в Премьер-Лиге, а потому пришлось верить и надеяться на то, что футбол в Красноярске будет не менее интересным, чем слова Денисова.
Конечно, подобные ожидания должны были считаться завышенными. Результаты и игра "Енисея" и "Анжи" этой весной были не очень впечатляющими. "Красноярцы" собственноручно отдали прямые путевки в Премьер-Лигу "Оренбургу" и "Крыльям", а "махачкалинцы" упорно стремились напрямую вылететь в ФНЛ, проигрывая каждый матч в концовке чемпионата, и попали в стыки только благодаря неконкурентоспособности "Тосно".
Впрочем, "Енисей" в последнее время все-таки давал повод для оптимизма. После апрельского поражения от "Крыльев" красноярский клуб пошел по восходящей - стал много забивать, стал набирать очки и выиграл все домашние встречи. Зародившиеся было разговоры о том, что в Красноярке Премьер-Лигу никому не нужна, затихли. В Аленичева снова стали верить с былой силой, хотя все понимали, что истина проясниться только по итогам переходных матчей.
К сожалению, начало игры напомнило нам, что большой феерии мы не ждали. Соперники вроде бы неплохо двигались, старались бежать в атаку, но желания было больше чем качества. Не исключено, что на восприятие матча сказывалось место его проведения, но от суровой реальности никуда не уйти - "Енисей" вынужден играть в манеже, поскольку основной его стадион проходит реконструкцию в преддверии грядущей зимней Универсиады.
При отсутствии голевых моментов первым значимым событием в игре стала травма вратаря "Анжи" Будакова, которая привела к ранней вынужденной замене. Так как Лория не может выходить на поле из-за повреждения, Скрипченко пришлось выпускать молодого Сугробова. Для 21-летнего голкипера это был дебют как за "махачкалинцев", так и на столь высоком уровне. Наверняка Вадим Викторович не рассчитывал на то, что карьера Сугробова в "Анжи" начнется с заработанного пенальти, но разве кто-то гарантировал иное?
11-метровый в ворота гостей не вызывал никаких вопросов - вратарь просто-напросто сбил выбежавшего один на один с ним Саркисова. Скрипченко в данном случае должен быть доволен тем, что Вилков не стал удалять Сугробова. Правда, стоит отметить, что если бы Армаш не оголил свою зону и не ошибся с выбором позиции, то Саркисов не получил бы мяч и не ворвался с ним в штрафную. Для "Енисея" же никакой разницы в том, кто виноват, не было - Кутьин уверенно подошел "к точке" и вывел свою команду вперед.
После пропущенного гола "Анжи" стал активнее атаковать, но это лишь помогло "Енисею" удвоить свое преимущество. Жиров воспользовался пустотой в центре поля, сделал мощный рывок к чужим воротам и отдал передачу на Кутьина. Тот, в свою очередь, сделал закидушку на дальнюю штангу, где Саркисов вколотил мяч в сетку. Отличная комбинация хозяев, но надо вновь сделать сноску - Сугробов нерасчетливо покинул линию ворот и не смог перехватить полунавес-полуудар Кутьина.
2:0 к 32-й минуте - серьезная заявка от "Енисея". "Анжи" нужно было забивать хотя бы один ответный гол, чтобы более-менее комфортно чувствовать себя перед ответной встречей. Откровенно говоря, много моментов у них не было, но еще до перерыва Будковский упустил отличный шанс забить. И не важно, был там офсайд или нет - для собственной уверенности и для уверенности партнеров с нескольких метров надо бить не во вратаря, а в ворота.
Примечательно, что еще в первом тайме "красноярцы" могли оформить третий забитый мяч. Иванов мощно запулил с дальней дистанции, но угодил в перекладину. Впрочем, разгромный счет был лишь делом времени. "Енисей" не собирался успокаиваться и продолжал гнуть свою линию. К сожалению для "махачкалинцев", Сугробов тоже не изменял себе. На 58-й минуте Владимир вновь ошибся и дал Кутьину забить в ближний угол с линии штрафной. С главными героями и антигероями сегодняшнего матча все было предельно ясно.
"Анжи" вместо того, чтобы поддержать своего вратаря и отыграться, все больше злился и нервничал. Вполне логично, что ничего положительного из этого не могло выйти. "Махачкалинцы" очень слабо играли в атаке, самым ярким подтверждением чего является один удар в створ за весь матч. Не помогли Скрипченко и замены - они нисколько не сработали. Самара уже знает, как Вадим Викторович может вывести команду в ФНЛ. Похоже, скоро подобные чувства придется испытать Махачкале.
"Енисей" же провел практически идеальную встречу. В ее концовке он вполне мог еще больше увеличить свое преимущество, но вряд ли сейчас кто-то из "красноярцев" сильно переживает из-за того, что это не получилось сделать. Финальный счет 3:0 является более чем комфортным перед ответным матчем. Подопечным Дмитрия Аленичева нужно лишь не допустить грубых ошибок на "Анжи Арене". "Енисей" на данный момент как никогда близок к Премьер-Лиге, но не надо забывать, что "гоп" говорят только после того, как перепрыгнут.
Иван Долинин, Rusfootball.info
Чемпионат России
Переходные матчи
"Енисей" – "Анжи" 3:0
Голы: Кутьин (с пенальти), 25', Саркисов, 32', Кутьин, 58'
"Енисей": Филиппов, Чичерин, Кичин, Жиров, Гасанов, Семакин, Иванов, Фатуллаев, Комков (Камеш, 62'), Кутьин (Ломакин, 67'), Саркисов (Сердеров, 74')
"Анжи": Будаков (Сугробов, 12'), Полуяхтов (Яковлев, 46'), Армаш, Мусалов, Тетрашвили, Самарджич, Хубулов, Антон, Прудников (Лескано, 61'), Маркелов, Будковский
Предупреждения: Жиров, 82' Филиппов, 83', Чичерин, 88' - Полуяхтов, 41', Хубулов, 50', Маркелов, 60'
Прочитали интервью Юрия Дудя с Игорем Денисовым? Мощно, согласитесь? Узнав множество откровений от лучшего опорного полузащитника нынешнего сезона, можно было смело погрузиться в разного рода размышления. Но у нас-то сегодня на повестке дня были еще и переходные матчи за право играть в Премьер-Лиге, а потому пришлось верить и надеяться на то, что футбол в Красноярске будет не менее интересным, чем слова Денисова.
Конечно, подобные ожидания должны были считаться завышенными. Результаты и игра "Енисея" и "Анжи" этой весной были не очень впечатляющими. "Красноярцы" собственноручно отдали прямые путевки в Премьер-Лигу "Оренбургу" и "Крыльям", а "махачкалинцы" упорно стремились напрямую вылететь в ФНЛ, проигрывая каждый матч в концовке чемпионата, и попали в стыки только благодаря неконкурентоспособности "Тосно".
Впрочем, "Енисей" в последнее время все-таки давал повод для оптимизма. После апрельского поражения от "Крыльев" красноярский клуб пошел по восходящей - стал много забивать, стал набирать очки и выиграл все домашние встречи. Зародившиеся было разговоры о том, что в Красноярке Премьер-Лигу никому не нужна, затихли. В Аленичева снова стали верить с былой силой, хотя все понимали, что истина проясниться только по итогам переходных матчей.
К сожалению, начало игры напомнило нам, что большой феерии мы не ждали. Соперники вроде бы неплохо двигались, старались бежать в атаку, но желания было больше чем качества. Не исключено, что на восприятие матча сказывалось место его проведения, но от суровой реальности никуда не уйти - "Енисей" вынужден играть в манеже, поскольку основной его стадион проходит реконструкцию в преддверии грядущей зимней Универсиады.
При отсутствии голевых моментов первым значимым событием в игре стала травма вратаря "Анжи" Будакова, которая привела к ранней вынужденной замене. Так как Лория не может выходить на поле из-за повреждения, Скрипченко пришлось выпускать молодого Сугробова. Для 21-летнего голкипера это был дебют как за "махачкалинцев", так и на столь высоком уровне. Наверняка Вадим Викторович не рассчитывал на то, что карьера Сугробова в "Анжи" начнется с заработанного пенальти, но разве кто-то гарантировал иное?
11-метровый в ворота гостей не вызывал никаких вопросов - вратарь просто-напросто сбил выбежавшего один на один с ним Саркисова. Скрипченко в данном случае должен быть доволен тем, что Вилков не стал удалять Сугробова. Правда, стоит отметить, что если бы Армаш не оголил свою зону и не ошибся с выбором позиции, то Саркисов не получил бы мяч и не ворвался с ним в штрафную. Для "Енисея" же никакой разницы в том, кто виноват, не было - Кутьин уверенно подошел "к точке" и вывел свою команду вперед.
После пропущенного гола "Анжи" стал активнее атаковать, но это лишь помогло "Енисею" удвоить свое преимущество. Жиров воспользовался пустотой в центре поля, сделал мощный рывок к чужим воротам и отдал передачу на Кутьина. Тот, в свою очередь, сделал закидушку на дальнюю штангу, где Саркисов вколотил мяч в сетку. Отличная комбинация хозяев, но надо вновь сделать сноску - Сугробов нерасчетливо покинул линию ворот и не смог перехватить полунавес-полуудар Кутьина.
2:0 к 32-й минуте - серьезная заявка от "Енисея". "Анжи" нужно было забивать хотя бы один ответный гол, чтобы более-менее комфортно чувствовать себя перед ответной встречей. Откровенно говоря, много моментов у них не было, но еще до перерыва Будковский упустил отличный шанс забить. И не важно, был там офсайд или нет - для собственной уверенности и для уверенности партнеров с нескольких метров надо бить не во вратаря, а в ворота.
Примечательно, что еще в первом тайме "красноярцы" могли оформить третий забитый мяч. Иванов мощно запулил с дальней дистанции, но угодил в перекладину. Впрочем, разгромный счет был лишь делом времени. "Енисей" не собирался успокаиваться и продолжал гнуть свою линию. К сожалению для "махачкалинцев", Сугробов тоже не изменял себе. На 58-й минуте Владимир вновь ошибся и дал Кутьину забить в ближний угол с линии штрафной. С главными героями и антигероями сегодняшнего матча все было предельно ясно.
"Анжи" вместо того, чтобы поддержать своего вратаря и отыграться, все больше злился и нервничал. Вполне логично, что ничего положительного из этого не могло выйти. "Махачкалинцы" очень слабо играли в атаке, самым ярким подтверждением чего является один удар в створ за весь матч. Не помогли Скрипченко и замены - они нисколько не сработали. Самара уже знает, как Вадим Викторович может вывести команду в ФНЛ. Похоже, скоро подобные чувства придется испытать Махачкале.
"Енисей" же провел практически идеальную встречу. В ее концовке он вполне мог еще больше увеличить свое преимущество, но вряд ли сейчас кто-то из "красноярцев" сильно переживает из-за того, что это не получилось сделать. Финальный счет 3:0 является более чем комфортным перед ответным матчем. Подопечным Дмитрия Аленичева нужно лишь не допустить грубых ошибок на "Анжи Арене". "Енисей" на данный момент как никогда близок к Премьер-Лиге, но не надо забывать, что "гоп" говорят только после того, как перепрыгнут.
Иван Долинин, Rusfootball.info
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