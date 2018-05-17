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Вадим Скрипченко: у "Анжи" не получилось абсолютно ничего
Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко после первого стыкового матча за место в премьер-лиге против "Енисея" (0:3).
– Наверное, мне, как тренеру, сегодня сложно комментировать игру своей команды. Из того, что задумывали, абсолютного ничего не получилось, поэтому здесь надо признать, что соперник во всех компонентах был лучше и заслуженно победил. В первом тайме не справлялись с подбором мяча в опорной зоне и соперник, играя в длинные передачи, постоянно оказывал давление. Я сейчас не буду разбирать те мячи, которые мы пропустили, это следствие того, что у нас абсолютно ничего не получалось. В этом случае, наверное, будет правильно, если я скажу о том, что команда играет так, как её настраивает тренер, и в этом случае я считаю, что вина лежит на мне, по крайней мере, это поражение полностью лежит на тренере.
– Второй гол стал некой квинтэссенцией всей игры "Анжи", когда защитник "Енисея" прошел с мячом половину поля и его никто не встретил. К какой линии есть больше всего претензий, например, опорники сегодня совсем не работали…
– Сейчас бы не хотелось переходить на персоналии, нужно, чтобы улеглись эмоции, впереди ответный матч и мы в любом случае сохраняем надежду. Скажем так, почему мы не можем в ответном действовать таким же образом, которым сегодня действовали хозяева? Я думаю, что при поддержке своих трибун и ситуации, когда нужно идти ва-банк, мы точно также можем в ответной игре сыграть. Еще раз, повторюсь, что сегодня не получилось абсолютно ничего. Поэтому здесь соперник был во всех компонентах лучше и, как следствие, такая уверенная победа.
– Не было ощущения, что переломным моментом стала замена вратаря? Потому что оба гола это грубые ошибки вратаря.
– Сейчас опять-таки у нас не было другого выбора. Саша Будаков начинал игру, а Володя в запасе был единственным вратарем, тут выбора не было никакого. Замена из-за травмы и сейчас обвинять Володю в том, что он не выручил… да, не выручил однозначно, и это мы все, понимаем. Но, в то же время, эти моменты, которые создавал сегодня соперник – это следствие нашей неубедительной игры, я бы даже сказал провальной.
– Известен характер травмы вашего основного голкипера и сыграет ли он в ответном матче?
– Во-первых, сейчас медицинский штаб разберется, но я думаю, что мышечное повреждение. До ответной игры остаётся два дня, и, я думаю, что шансов сыграть у него немного.
ФК "Енисей"
– Наверное, мне, как тренеру, сегодня сложно комментировать игру своей команды. Из того, что задумывали, абсолютного ничего не получилось, поэтому здесь надо признать, что соперник во всех компонентах был лучше и заслуженно победил. В первом тайме не справлялись с подбором мяча в опорной зоне и соперник, играя в длинные передачи, постоянно оказывал давление. Я сейчас не буду разбирать те мячи, которые мы пропустили, это следствие того, что у нас абсолютно ничего не получалось. В этом случае, наверное, будет правильно, если я скажу о том, что команда играет так, как её настраивает тренер, и в этом случае я считаю, что вина лежит на мне, по крайней мере, это поражение полностью лежит на тренере.
– Второй гол стал некой квинтэссенцией всей игры "Анжи", когда защитник "Енисея" прошел с мячом половину поля и его никто не встретил. К какой линии есть больше всего претензий, например, опорники сегодня совсем не работали…
– Сейчас бы не хотелось переходить на персоналии, нужно, чтобы улеглись эмоции, впереди ответный матч и мы в любом случае сохраняем надежду. Скажем так, почему мы не можем в ответном действовать таким же образом, которым сегодня действовали хозяева? Я думаю, что при поддержке своих трибун и ситуации, когда нужно идти ва-банк, мы точно также можем в ответной игре сыграть. Еще раз, повторюсь, что сегодня не получилось абсолютно ничего. Поэтому здесь соперник был во всех компонентах лучше и, как следствие, такая уверенная победа.
– Не было ощущения, что переломным моментом стала замена вратаря? Потому что оба гола это грубые ошибки вратаря.
– Сейчас опять-таки у нас не было другого выбора. Саша Будаков начинал игру, а Володя в запасе был единственным вратарем, тут выбора не было никакого. Замена из-за травмы и сейчас обвинять Володю в том, что он не выручил… да, не выручил однозначно, и это мы все, понимаем. Но, в то же время, эти моменты, которые создавал сегодня соперник – это следствие нашей неубедительной игры, я бы даже сказал провальной.
– Известен характер травмы вашего основного голкипера и сыграет ли он в ответном матче?
– Во-первых, сейчас медицинский штаб разберется, но я думаю, что мышечное повреждение. До ответной игры остаётся два дня, и, я думаю, что шансов сыграть у него немного.
ФК "Енисей"
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