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"Амкар" не хочет в Тамбов. Но поедет с солидным заделом
Если в первом сегодняшнем противостоянии шансы клуба ФНЛ изначально смотрелись приличными, то в другом стыковом матче фаворитский статус “Амкара” был более явным: как-никак, пермяки на 11 очков опередили “Анжи”, а “Тамбов” 13 баллов уступил “Енисею”. На поле разница в классе ощущалась.
К игре в Перми команды подходили в разном состоянии и настроении: если тот же “Анжи” мог радоваться спасению от прямого вылета, то у “Амкара” скорее преобладало разочарование. Команда тайм играла в большинстве против немотивированного “Ахмата”, но забить и спастись так и не смогла.
“Тамбов” же в выходные мог особо не напрягаться: команда Талалаева удивительным образом обошла “Балтику” с новым стадионом, да ещё и оформила путёвку в “стыки” за тур до финиша, так что игра с “Оренбургом” уже ничего не значила. Перед ней Андрей Талалаев восседал в программе Александра Шмурнова и с большой опаской говорил о предстоящих играх.
Тренера можно понять: как ни крути, опыт игры в премьер-лиге в стартовом составе его команды имеют только Вавилин, Овсиенко, Кашчелан и Игнатович, да и то не такой, чтобы простой обыватель вспомнил о его наличии. Но и у Евсеева состав не мечта.
Тем не менее, “Тамбов” понимал своё место и соответствовал опасливой риторике главного тренера в программе “8-16”. С первых минут гости выстроились у своих ворот и заставили “Амкар” делать то, что он делать не умеет. И что не смог сделать во втором тайме игры с “Ахматом”.
Правда, начало в исполнении хозяев получилось неплохим: Рязанцев навесом со штрафного нашёл Огуде, который поставил корпус, развернулся и заставил Вавилина вытаскивать мяч из-под перекладины.
Но в основном голкипер “Тамбова” координировал действия своих защитников: по-серьёзному его работать не заставляли. Браун Форбс снова играл нападающего, но демонстрировал качества форварда только вдали от ворот. Костариканец наносил удары из-за пределов штрафной, а внутри неё начинал возиться с мячом, включать дриблинг и дожидался, пока к нему подбегут трое соперников.
Более опасен в штрафной был Януш Гол: однажды поляк в стиле Рэмзи ворвался в неё по центру, а в концовке тайма откликнулся на подачу со штрафного. В обоих случаях удар у Гола не получился, как и в матче с “Ахматом”, где он мог спасти команду от “стыков”.
Я не написал ни слова об атакующей игре “Тамбова”, потому что её в принципе и не было. Какие-то хаотичные отдельные эпизоды, завершение которых вызывало негодование у Талалаева.
Но если в первом тайме команда хотя бы не позволяла создавать остроту у чужих ворот, то после перерыва ситуация кардинально поменялась. Огуде сразу заработал опасный штрафной. Форбс снова пробил из-за штрафной - ближе и острее, чем когда-либо.
Однако роковыми для “Тамбова” оказались атаки, которых в первом тайме команда не допускала. Сперва заброс за спину защитникам, обычно располагавшимся глубоко, привёл к нервному выходу Вавилина. Голкипер оставил ворота беззащитными секунд на 20: пока он метался по штрафной и падал, “Тамбов” спасали защитники, перекладина и неточность пермских игроков.
Но не успели игроки “Амкара” толком попереживать из-за упущенного момента, как возник новый. На этот раз Голу не пришлось особо подстраиваться под мяч - Костюков отлично выкатил низом на свободное пространство. Выход Михаила вместо Рязанцева вообще стал ключевым фактором, ведь именно он минутой ранее бежал наперегонки с Вавилиным, именно он и сделал гол.
“Амкар” постарался не сбавить оборотов, а Евсеев старался поддержать темп заменами: все 3 были использованы к 70-й минуте. “Тамбову” очень нужен был гостевой гол, но моменты продолжали создавать хозяева. Рано или поздно это должно было отразиться на табло, тем более что сил и концентрации у игроков “Тамбова” больше не становилось.
На 78 минуте это проявилось наполную: Форбс бросил мяч на забегающего Балановича. Овсиенко имел солидную фору и должен был перехватывать мяч, но не успел, был пойман на встречном движении и пронаблюдал, как Баланович укладывает мяч с острого угла в дальний. Оборона “Тамбова” оказалась разорвана, и теперь гостей мог спасти только гостевой гол.
“Амкар” концовку провёл осторожно и рационально: пермяки не стал гнаться за разгромом, но сохранили комфортный и солидный задел перед ответной встречей. Денис Маслов возмущался тем, что играть её придётся в тамбовском манеже, но если команда Вадима Евсеева подойдёт к делу со всей ответственностью, первого вылета “Амкара” из РФПЛ мы не увидим.
"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Занев, Белоруков, Сиваков, Идову, Гол (Баланович, 71), Рязанцев (Костюков, 58), Огуде, Комолов (Гащенков, 70), Форбс
"Тамбов": Вавилин, Рыбин, Горбатюк, Мищенко, Шляков, Овсиенко, Кашчелан, Трусевич (Гультяев, 67), Игнатович, Мурнин (Чернышов, 78), Бирюков (Часовских, 52)
Предупреждения: Гультяев, 74, Гащенков, 77
Роман Гуськов, Rusfootball.info
К игре в Перми команды подходили в разном состоянии и настроении: если тот же “Анжи” мог радоваться спасению от прямого вылета, то у “Амкара” скорее преобладало разочарование. Команда тайм играла в большинстве против немотивированного “Ахмата”, но забить и спастись так и не смогла.
“Тамбов” же в выходные мог особо не напрягаться: команда Талалаева удивительным образом обошла “Балтику” с новым стадионом, да ещё и оформила путёвку в “стыки” за тур до финиша, так что игра с “Оренбургом” уже ничего не значила. Перед ней Андрей Талалаев восседал в программе Александра Шмурнова и с большой опаской говорил о предстоящих играх.
Тренера можно понять: как ни крути, опыт игры в премьер-лиге в стартовом составе его команды имеют только Вавилин, Овсиенко, Кашчелан и Игнатович, да и то не такой, чтобы простой обыватель вспомнил о его наличии. Но и у Евсеева состав не мечта.
Тем не менее, “Тамбов” понимал своё место и соответствовал опасливой риторике главного тренера в программе “8-16”. С первых минут гости выстроились у своих ворот и заставили “Амкар” делать то, что он делать не умеет. И что не смог сделать во втором тайме игры с “Ахматом”.
Правда, начало в исполнении хозяев получилось неплохим: Рязанцев навесом со штрафного нашёл Огуде, который поставил корпус, развернулся и заставил Вавилина вытаскивать мяч из-под перекладины.
Но в основном голкипер “Тамбова” координировал действия своих защитников: по-серьёзному его работать не заставляли. Браун Форбс снова играл нападающего, но демонстрировал качества форварда только вдали от ворот. Костариканец наносил удары из-за пределов штрафной, а внутри неё начинал возиться с мячом, включать дриблинг и дожидался, пока к нему подбегут трое соперников.
Более опасен в штрафной был Януш Гол: однажды поляк в стиле Рэмзи ворвался в неё по центру, а в концовке тайма откликнулся на подачу со штрафного. В обоих случаях удар у Гола не получился, как и в матче с “Ахматом”, где он мог спасти команду от “стыков”.
Я не написал ни слова об атакующей игре “Тамбова”, потому что её в принципе и не было. Какие-то хаотичные отдельные эпизоды, завершение которых вызывало негодование у Талалаева.
Но если в первом тайме команда хотя бы не позволяла создавать остроту у чужих ворот, то после перерыва ситуация кардинально поменялась. Огуде сразу заработал опасный штрафной. Форбс снова пробил из-за штрафной - ближе и острее, чем когда-либо.
Однако роковыми для “Тамбова” оказались атаки, которых в первом тайме команда не допускала. Сперва заброс за спину защитникам, обычно располагавшимся глубоко, привёл к нервному выходу Вавилина. Голкипер оставил ворота беззащитными секунд на 20: пока он метался по штрафной и падал, “Тамбов” спасали защитники, перекладина и неточность пермских игроков.
Но не успели игроки “Амкара” толком попереживать из-за упущенного момента, как возник новый. На этот раз Голу не пришлось особо подстраиваться под мяч - Костюков отлично выкатил низом на свободное пространство. Выход Михаила вместо Рязанцева вообще стал ключевым фактором, ведь именно он минутой ранее бежал наперегонки с Вавилиным, именно он и сделал гол.
“Амкар” постарался не сбавить оборотов, а Евсеев старался поддержать темп заменами: все 3 были использованы к 70-й минуте. “Тамбову” очень нужен был гостевой гол, но моменты продолжали создавать хозяева. Рано или поздно это должно было отразиться на табло, тем более что сил и концентрации у игроков “Тамбова” больше не становилось.
На 78 минуте это проявилось наполную: Форбс бросил мяч на забегающего Балановича. Овсиенко имел солидную фору и должен был перехватывать мяч, но не успел, был пойман на встречном движении и пронаблюдал, как Баланович укладывает мяч с острого угла в дальний. Оборона “Тамбова” оказалась разорвана, и теперь гостей мог спасти только гостевой гол.
“Амкар” концовку провёл осторожно и рационально: пермяки не стал гнаться за разгромом, но сохранили комфортный и солидный задел перед ответной встречей. Денис Маслов возмущался тем, что играть её придётся в тамбовском манеже, но если команда Вадима Евсеева подойдёт к делу со всей ответственностью, первого вылета “Амкара” из РФПЛ мы не увидим.
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Переходные матчи
"Амкар" – "Тамбов" 2:0
Голы: Гол, 61, Баланович, 80
Переходные матчи
"Амкар" – "Тамбов" 2:0
Голы: Гол, 61, Баланович, 80
"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Занев, Белоруков, Сиваков, Идову, Гол (Баланович, 71), Рязанцев (Костюков, 58), Огуде, Комолов (Гащенков, 70), Форбс
"Тамбов": Вавилин, Рыбин, Горбатюк, Мищенко, Шляков, Овсиенко, Кашчелан, Трусевич (Гультяев, 67), Игнатович, Мурнин (Чернышов, 78), Бирюков (Часовских, 52)
Предупреждения: Гультяев, 74, Гащенков, 77
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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