"Амкар" не хочет в Тамбов. Но поедет с солидным заделом

Чемпионат России



Переходные матчи



"Амкар" – "Тамбов" 2:0



Голы: Гол, 61, Баланович, 80

Если в первом сегодняшнем противостоянии шансы клуба ФНЛ изначально смотрелись приличными, то в другом стыковом матче фаворитский статус “Амкара” был более явным: как-никак, пермяки на 11 очков опередили “Анжи”, а “Тамбов” 13 баллов уступил “Енисею”. На поле разница в классе ощущалась.К игре в Перми команды подходили в разном состоянии и настроении: если тот же “Анжи” мог радоваться спасению от прямого вылета, то у “Амкара” скорее преобладало разочарование. Команда тайм играла в большинстве против немотивированного “Ахмата”, но забить и спастись так и не смогла.“Тамбов” же в выходные мог особо не напрягаться: команда Талалаева удивительным образом обошла “Балтику” с новым стадионом, да ещё и оформила путёвку в “стыки” за тур до финиша, так что игра с “Оренбургом” уже ничего не значила. Перед ней Андрей Талалаев восседал в программе Александра Шмурнова и с большой опаской говорил о предстоящих играх.Тренера можно понять: как ни крути, опыт игры в премьер-лиге в стартовом составе его команды имеют только Вавилин, Овсиенко, Кашчелан и Игнатович, да и то не такой, чтобы простой обыватель вспомнил о его наличии. Но и у Евсеева состав не мечта.Тем не менее, “Тамбов” понимал своё место и соответствовал опасливой риторике главного тренера в программе “8-16”. С первых минут гости выстроились у своих ворот и заставили “Амкар” делать то, что он делать не умеет. И что не смог сделать во втором тайме игры с “Ахматом”.Правда, начало в исполнении хозяев получилось неплохим: Рязанцев навесом со штрафного нашёл Огуде, который поставил корпус, развернулся и заставил Вавилина вытаскивать мяч из-под перекладины.Но в основном голкипер “Тамбова” координировал действия своих защитников: по-серьёзному его работать не заставляли. Браун Форбс снова играл нападающего, но демонстрировал качества форварда только вдали от ворот. Костариканец наносил удары из-за пределов штрафной, а внутри неё начинал возиться с мячом, включать дриблинг и дожидался, пока к нему подбегут трое соперников.Более опасен в штрафной был Януш Гол: однажды поляк в стиле Рэмзи ворвался в неё по центру, а в концовке тайма откликнулся на подачу со штрафного. В обоих случаях удар у Гола не получился, как и в матче с “Ахматом”, где он мог спасти команду от “стыков”.Я не написал ни слова об атакующей игре “Тамбова”, потому что её в принципе и не было. Какие-то хаотичные отдельные эпизоды, завершение которых вызывало негодование у Талалаева.Но если в первом тайме команда хотя бы не позволяла создавать остроту у чужих ворот, то после перерыва ситуация кардинально поменялась. Огуде сразу заработал опасный штрафной. Форбс снова пробил из-за штрафной - ближе и острее, чем когда-либо.Однако роковыми для “Тамбова” оказались атаки, которых в первом тайме команда не допускала. Сперва заброс за спину защитникам, обычно располагавшимся глубоко, привёл к нервному выходу Вавилина. Голкипер оставил ворота беззащитными секунд на 20: пока он метался по штрафной и падал, “Тамбов” спасали защитники, перекладина и неточность пермских игроков.Но не успели игроки “Амкара” толком попереживать из-за упущенного момента, как возник новый. На этот раз Голу не пришлось особо подстраиваться под мяч - Костюков отлично выкатил низом на свободное пространство. Выход Михаила вместо Рязанцева вообще стал ключевым фактором, ведь именно он минутой ранее бежал наперегонки с Вавилиным, именно он и сделал гол.“Амкар” постарался не сбавить оборотов, а Евсеев старался поддержать темп заменами: все 3 были использованы к 70-й минуте. “Тамбову” очень нужен был гостевой гол, но моменты продолжали создавать хозяева. Рано или поздно это должно было отразиться на табло, тем более что сил и концентрации у игроков “Тамбова” больше не становилось.На 78 минуте это проявилось наполную: Форбс бросил мяч на забегающего Балановича. Овсиенко имел солидную фору и должен был перехватывать мяч, но не успел, был пойман на встречном движении и пронаблюдал, как Баланович укладывает мяч с острого угла в дальний. Оборона “Тамбова” оказалась разорвана, и теперь гостей мог спасти только гостевой гол.“Амкар” концовку провёл осторожно и рационально: пермяки не стал гнаться за разгромом, но сохранили комфортный и солидный задел перед ответной встречей. Денис Маслов возмущался тем, что играть её придётся в тамбовском манеже, но если команда Вадима Евсеева подойдёт к делу со всей ответственностью, первого вылета “Амкара” из РФПЛ мы не увидим.Нигматуллин, Милькович, Занев, Белоруков, Сиваков, Идову, Гол (Баланович, 71), Рязанцев (Костюков, 58), Огуде, Комолов (Гащенков, 70), ФорбсВавилин, Рыбин, Горбатюк, Мищенко, Шляков, Овсиенко, Кашчелан, Трусевич (Гультяев, 67), Игнатович, Мурнин (Чернышов, 78), Бирюков (Часовских, 52)Гультяев, 74, Гащенков, 77