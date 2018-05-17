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Гогниев и Ставпец продолжат карьеру в "Роторе-Волгоград"
"Ротор-Волгоград" во время летнего межсезонья может усилиться двумя игроками.
Ряды волгоградского клуба должны пополнить нападающий "Кубани" Спартак Гогниев и выступающий на аналогичной позиции игрок "Тюмени" Александр Ставпец.
Оба футболиста в свое время играли за "Ротор". Гогниев выступал в Волгограде с 2004 по 2005 год, а Ставпец с 2012 по 2013 год.
В минувшем сезоне ФНЛ 37-летний Гогниев принял участие в 24 матчах и забил 5 голов. 28-летний Ставпец появился на поле 24 раза в футболке "Тюмени" и забил 4 гола
Sport24
Ряды волгоградского клуба должны пополнить нападающий "Кубани" Спартак Гогниев и выступающий на аналогичной позиции игрок "Тюмени" Александр Ставпец.
Оба футболиста в свое время играли за "Ротор". Гогниев выступал в Волгограде с 2004 по 2005 год, а Ставпец с 2012 по 2013 год.
В минувшем сезоне ФНЛ 37-летний Гогниев принял участие в 24 матчах и забил 5 голов. 28-летний Ставпец появился на поле 24 раза в футболке "Тюмени" и забил 4 гола
Sport24
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