Главный спонсор "Тосно" отказался от финансирования клуба

Учредитель "Тосно" и главный его спонсор Борис Пайкин окончательно отказался от финансирования клуба.При этом руководство "Тосно" во главе с гендиректором Вячеславом Матюшенко хотят сохранить проект. Ленинградская область финансировать обладателей Кубка России из бюджета не будет, но при этом возможно создание пула из небольших инвесторов. В этом случае "Тосно" преобразуют в акционерное общество.Напомним, что тосненцы не сумели пройти лицензирование для участия в ФНЛ из-за долгов. В последний раз игроки и тренеры получали зарплату за февраль, причем не все. Кроме того, у многих футболистов истекли контракты с клубом – они покидают команду, как и те, кто находился в аренде.В конце мая состоится заседание Апелляционного комитета РФС, на котором будет рассмотрен вопрос с получением лицензией рядом клубов ФНЛ, в том числе "Тосно".