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Главный спонсор "Тосно" отказался от финансирования клуба

Учредитель "Тосно" и главный его спонсор Борис Пайкин окончательно отказался от финансирования клуба.

При этом руководство "Тосно" во главе с гендиректором Вячеславом Матюшенко хотят сохранить проект. Ленинградская область финансировать обладателей Кубка России из бюджета не будет, но при этом возможно создание пула из небольших инвесторов. В этом случае "Тосно" преобразуют в акционерное общество.

Напомним, что тосненцы не сумели пройти лицензирование для участия в ФНЛ из-за долгов. В последний раз игроки и тренеры получали зарплату за февраль, причем не все. Кроме того, у многих футболистов истекли контракты с клубом – они покидают команду, как и те, кто находился в аренде.

В конце мая состоится заседание Апелляционного комитета РФС, на котором будет рассмотрен вопрос с получением лицензией рядом клубов ФНЛ, в том числе "Тосно".

Матч ТВ
Теги: Тосно
Сегодня, 13:49
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(6)
№18 Написал: Батька (Сегодня, 15:58) #
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Цитата: Е5 FC SM
звучит как 2 года чемпиенство и плюс 3 место
вопрос повторяю где

понятно ) не так понял )
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№17 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 15:57) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Придется Боярскому обратно в Зенит возвращаться, эгей...
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
№16 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:55) #
  • -2
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online

Цитата: Volodia379
А куда смотрит старший брат или они не родственники!? У старшего брата родственник Шальке совсем забыл!

У него ещё есть - Оренбург, один вышел другой зашёл, на следующий год всё повторится.. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№15 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 15:46) #
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Болеет за:
ЦСКА
А я вот не пойму - каким членом китайская модель не устраивает? Там содержатель клуба толи вааще не облагается налогом несколько лет (ВЕСЬ бизнес), по другим данным - минус 10% от всех налогов. Я считаю, что не надо горячку пороть - иначи сейчас все наши офшорные дурики начнут всех ветеранов скупать, что игроцкого, что тренерского цеха - в последних я вообще толку не вижу, они тут все отбывают номер.
Чтоб да такой ереси и глупости не падать, сделать, например: бюджет клуба до 50 (цифру можно обсуждать, но середнякам и тем паче аутсайдерам до конца года хватит. А уж для участников еврокубков - ну, дружок, хочешь в бизнес-классе или в люксе летать - за роскошь плати. Имею ввиду, вся сумма выше установленной уже облагается налогом. Тогда и жировать не особо захочется, будут жить по средствам. Скажете, а как же налоги? А разве не подобные суммы тратят региональные и местные бюджеты на те же самые клубы? И сделать линейку - РФПЛ - 50 лямов евро не облагается, а рангом ниже - 25, а ещё рангом ниже - 10. Роб ребятки почучтвовали, что теряют при вылете. А то я не уверен, что игрочишки, занявшие вместо первого места заняли пятое - врятли кто им зарплату урезал. Потому так спокойно и сливали.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№14 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 15:28) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Батька
2 года чемпионство и 3 место

звучит как 2 года чемпиенство и плюс 3 место
вопрос повторяю где


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#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№13 Написал: Батька (Сегодня, 15:25) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: Е5 FC SM
где))))

что пол фразы вырвал ? и тупые вопросы задаешь ... 2 года 17-18 год - чемпионство и бронза !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:25) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Volodia379
А куда смотрит старший брат или они не родственники!? У старшего брата родственник Шальке совсем забыл! smiley

Да, блядство.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№11 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 15:14) #
  • -1
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Болеет за:
ЦСКА
ну значит практически решен вопрос об обьединении балтики и тосно

Цитата: Батька
2 года чемпионство

где))))


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#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№10 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 15:08) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: robinzen
Я не понимаю. зачем эти дебилы плодят такие клубы, изначально зная, что потом не будут их финансировать?

Хороший вопрос!
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
№9 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 14:50) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Я не понимаю. зачем эти дебилы плодят такие клубы, изначально зная, что потом не будут их финансировать?


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№8 Написал: Volodia379 (Сегодня, 14:47) #
  • 0
  •  (6)
online

А куда смотрит старший брат или они не родственники!? У старшего брата родственник Шальке совсем забыл! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№7 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:39) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Если бы было финансирование и не продали Маркова и Заболотного, то могли бы еще несколько сезонов попылить в ПЛ.
Команда не хуже Урала или Амкара, хотя и явно из второй десятки по игре.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№6 Написал: нетрал (Сегодня, 14:32) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
это было ясно ..наигрался пайкин в футбол...сколько таких клубов было..жаль ..но чинушам надо не взяТки брать ,а клубы лучше сканировать .какие ,куда собрались. как надолго ...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: Батька (Сегодня, 14:24) #
  • -2
  •  (10)

Цитата: Гринч
Спартак и есть то самое дно...ниже ни кого уже нет.

куйню не неси .... 2 года чемпионство и 3 место ... глорики бомжей только о таком мечтать и могут )))
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№4 Написал: serge59 Москва (Сегодня, 14:20) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Гринч
Цитата: Батька
№1 Написал: Батька (Сегодня, 14:09) #-1 (1)


online

Куею со Спартака .... как мля можно было этому дну проиграть кубок какая то нездоровая фигня творилась в апреле в команде ...




Спартак и есть то самое дно...ниже ни кого уже нет.

Только вот у немытых дно пониже будет...обосрались под мостом и дальше у миллера сосите...)))
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№3 Написал: Гринч СПб (Сегодня, 14:15) #
  • -5
  •  (15)

Цитата: Батька
№1 Написал: Батька (Сегодня, 14:09) #-1 (1)


online

Куею со Спартака .... как мля можно было этому дну проиграть кубок какая то нездоровая фигня творилась в апреле в команде ...




Спартак и есть то самое дно...ниже ни кого уже нет.


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
№2 Написал: KolpinoOnTour Saint-Petersburg (Сегодня, 14:15) #
  • -1
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Вот это печалька конечно, кто свиней выносить будет очередной год подряд из кубка России?!)


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14 сектор! За традиционный футбол!!!
" ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ И СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕ ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ"
Регистрация: 1.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 14:09) #
  • -4
  •  (12)

Куею со Спартака .... как мля можно было этому дну проиграть кубок worried какая то нездоровая фигня творилась в апреле в команде ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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