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Мануэл Фернандеш может вернуться в "Бешикташ"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш может вернуться в "Бешикташ", за который выступал в 2011-2014 годах.

Агент 32-летнего португальца уже прорабатывает возможность этого трансфера, сообщает Fanatik.
Теги: Бешикташ Фернандеш Локомотив Трансферы
Сегодня, 09:53
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4
(1)
№4 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 11:55) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Хреново конечно, но такова се ля ви.
То-ли с клубом не могут договориться по новому контракту, то-ли просто хотят заработать, пока можно.

Его агент уже сказал, что это не соответствует действительности. До ЧМ хотят решить вопрос с контрактом.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 11:06) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Останется у нас.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№2 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 10:17) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
32 года и вероятно это был лучший его сезон на закате карьеры, надо продавать и брать хорошего креативщика центра поля за вырученные деньги
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 09:57) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Хреново конечно, но такова се ля ви.
То-ли с клубом не могут договориться по новому контракту, то-ли просто хотят заработать, пока можно.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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