Всем оставаться на своих местах. Евсеев спас "Амкар" от вылета в ФНЛ

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"Тамбов" – "Амкар" 0:1 (первый матч 0:2) Чемпионат РоссииПереходные матчи

Гол: Костюков, 38'

Подопечные Евсеева и в ответной встрече уверенно обыграла "Тамбов", оформив тем самым свое право играть в Премьер-Лиге в следующем сезоне.рассказывает о победе "Амкара" и об очередном проявлении беззубости команды Талалаева.Вавилин, Горбатюк, Мищенко, Рыбин, Шляков, Быстров (Килин, 62'), Игнатович (Дорожкин, 67'), Мурнин, Кашчелан, Шевчук (Сергеев, 77'), ЧасовскихНигматуллин, Белоруков (Суслов, 61'), Сиваков, Идову, Занев, Конде, Комолов, Костюков (Рязанцев, 75'), Гол, Форбс (Баланович, 54'), ОгудеШляков, 23', Кашчелан, 84' - Костюков, 29', Огуде, 33', Форбс, 43', Идову, 55', Гол, 82'Результат первой встречи оставлял "Тамбова" совсем небольшие шансы на выход в Премьер-Лигу. И ладно бы было просто поражение, но оно оказалось "сухим" - "тамбовчане" лишились возможности получить преимущество так называемого гостевого гола. Хотя с той манерой игры, которую выбрал Талалаев в Перми, вряд ли его команда всерьез могла рассчитывать на что-то большее. В этой связи, конечно, от ответного матча никто не ожидал больших сюрпризов, но все понимали, что "Тамбов" должен попробовать сыграть смелее и активнее.Жаль, что антураж сегодня совсем не соответствовал столь важной и трепещущей эмоциями стадии как стыковые встречи за право играть в Премьер-Лиге. Игра в манеже, понятное дело, мера во многом вынужденная, но за несколько дней до начала лета хочется все-таки наслаждаться свежим воздухом, солнечной погодой и полноценным футбольным стадионом с натуральным газоном и с болельщиками по всему его периметру. Смотреть футбол с видом на окно занятие, прямо скажем, не столь куражное.Как насчет того, чтобы не смотреть, а играть? Об этом в послематчевых интервью можно спросить игроков. Хотя частично на этот вопрос они уже ответили своей игрой. Было заметно, что общая атмосфера в манеже не особо придает им энтузиазма. В сегодняшней встрече очень долго не было ни одного опасного момента. Имели место быть несколько потенциально голевых подач с левого фланга атаки "Тамбова", но защитники "Амкара" спокойно превращали их в бесполезные. В отсутствии ударов по воротам на поле царствовали удары по ногам.С самого начала матч был насыщен разного рода фолами, которые отличались решительностью. Юрий Ковтун и Понтус Вернблум были бы довольны - "тамбовчане" и "пермяки" действовали в их легендарных стилях. Впрочем, главному арбитру Роману Галимову происходящее на поле нравилось меньше, а потому еще до перерыва он раздал четыре желтые карточки. Тоже, кстати говоря, показатель того, насколько эмоциональная составляющая игры превосходила конструктивную.Но и в этих условиях одной из команд все-таки удалось забить гол. На исходе первого тайма Форбс заработал опаснейший штрафной в 20 метрах от ворот, Занев пробил низом в угол, Вавилин отбил этот удар на ногу Костюкова, который и отправил мяч в сетку. Реализация стандартных положения вновь помогла пермскому клубу, но надо отметить, что если бы она была стопроцентной, то "Амкар" вел бы со счетом 2:0 - за 12 минут до гола Костюкова хороший шанс отличиться упустил Конде."Тамбов", к сожалению его болельщиков, сегодня в атаке продолжал действовать так же, как и в первой встрече. Подопечные Талалаева были достаточно активны, но интересных мыслей, остроты и креативности им не хватало. После того, как "Амкар" забил выездной гол, перед хозяевами встала задача забить в ответ минимум четыре мяча. Исходя из действий "тамбовчан" в первые 135 минут противостояния с "пермяками", поверить в их невероятный камбэк было очень сложно.Впрочем, это не помешало им неплохо начать вторую половину сегодняшней встречи. "Тамбов" провел ряд добротных атак, которые при более хитроумном развитии могли стать голевыми. Старательнее других был Игнатович - на его счету сразу несколько ударов. Неточных, правда, но это уже другое дело. У "тамбовчан" в принципе были большие проблемы с попаданием в створ, что в известной степени и предопределило ноль голов в их исполнении."Амкар" продолжал действовать от обороны, но ближе к середине второго тайма он смог снизить потенциальную опасность у своих ворот, отодвинув игру к центру поля и сбив ее темп несколькими заменами. Ближе к концовке "пермяки" вновь позволили себе немного расслабиться, что выразилось в нескольких неплохих подходах "Тамбова" к их штрафной. Тем не менее, вялотекущее развитие событий на последних минутах никак не скрасилось чем-нибудь любопытным.Команда Вадима Евсеева грамотно и уверенно довела матч до победы и вместе с тем оформила сохранение своей прописки в Премьер-Лиге на следующий сезон. Теперь весь вопрос только в том, найдется ли финансирование, необходимое для существования и нормальной жизнедеятельности "Амкара". "Тамбов" же может сетовать только на себя - он сыграл беззубо в атаке и в первой встрече, и в ответной. С отсутствием нестандартных мыслей в атаке и опасных ударов очень сложно рассчитывать на победу.