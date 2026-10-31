"МЮ" проиграл "Челси". У команды Кэррика одна победа в 9 турах АПЛ

"Челси" одержал победу над "Манчестер Юнайтед" в 9-м туре чемпионата Англии (2:0).

Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

Завершился матч 9-го тура АПЛ, в котором встречались "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Ира проходила в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась победой "синих" со счетом 2:0.



Таким образом команда Майкла Кэррика не побеждала в чемпионате Англии со 2-го тура. Безвыигрышная серию "МЮ" достигла 7 матчей подряд (4 ничьих и три поражения).



Ранее в СМИ сообщалось, что руководство клуба решило не увольнять главного тренера.

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