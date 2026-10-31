Завершился матч 9-го тура АПЛ, в котором встречались "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Ира проходила в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась победой "синих" со счетом 2:0.
Таким образом команда Майкла Кэррика не побеждала в чемпионате Англии со 2-го тура. Безвыигрышная серию "МЮ" достигла 7 матчей подряд (4 ничьих и три поражения).
Ранее в СМИ сообщалось, что руководство клуба решило не увольнять главного тренера.
"МЮ" проиграл "Челси". У команды Кэррика одна победа в 9 турах АПЛ
"Челси" одержал победу над "Манчестер Юнайтед" в 9-м туре чемпионата Англии (2:0).
Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"