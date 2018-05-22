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"Краснодар" предложил 5 млн евро за защитника "Андерлехта" Спайича

"Краснодар" продолжает искать замену Андреасу Гранквисту.

25-летний центральный защитник "Андерлехта" Урош Спайич может перейти в «Краснодар».

Как сообщает Voetbalkrant, "быки" предложили за 25-летнего серба 5-6 миллионов евро.

Игрок и клуб открыты для переговоров и рассмотрят предложение.
Теги: Краснодар Андерлехт
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