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Дмитрий Парфенов: желаю "Тосно" удачи и дальнейших побед

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов поблагодарил "Тосно", с который выиграл Кубок России.

"За эти три года вместе с "Тосно" мы прошли большой путь. Постепенно, шаг за шагом, поднимались к РФПЛ. Повышение в классе стало поистине серьезным событием для всех нас. Благодарен футболистам, которые терпели и выигрывали матчи с достойными соперниками.

Мы шли к финалу Кубка России в Волгограде и верили, что можем победить. Горжусь своими игроками, они сделали важный шаг, завоевав почетный трофей. Каждый человек в "Тосно", кто представляет руководство, тренерский, административный, медицинский штаб клуба, все внесли вклад в общий успех, мы были единой командой.

Здесь, в "Тосно", осталась частичка моей души! Слова благодарности хочу адресовать болельщикам "Тосно", которые верили и верят в команду, поддерживая ее в разных уголках России.

Хочется пожелать команде удачи и дальнейших спортивных побед, не останавливаться на достигнутом, а болельщикам ? быть вместе с "Тосно", несмотря ни на какие трудности", - цитирует Парфенова официальный сайт "Тосно".
Теги: Парфенов Тосно
Сегодня, 00:16
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№1 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 00:31) #
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Болеет за:
КАМАЗ
Хочу футбольную команду!

Хочу, чтобы бегали и побеждали!

Хочу, чтоб побеждали команды моих знакомых!

Хочу, чтоб в высшей лиге!

Трофей хочу!

Как-то рано... Ну ладно, больше ничего не хочу.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
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