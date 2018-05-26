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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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Юрий Газинский: были предложения от "Зенита" и "Спартака"
Полузащитник сборной России и "Краснодара" Юрий Газинский рассказал, что на него в разное время претендовали "Зенит" и "Спартак".
– Вас часто звали из "Краснодара" в Москву или Питер? Помню, писали, что и "Зенит" вами интересуется, и "Спартак". Но "быки" требовали за вас 8 миллионов евро, которые эти клубы платить оказались не готовы.
– И то, и другое действительно было. Причем первое предложение от "Зенита" поступило достаточно рано, когда провел в "Краснодаре" всего год или два. Тогда "быки" отказали сразу. Второе последовало еще через год. Я особо не вникал, мне просто сказали, что есть интерес. Клубы не договорились по деньгам. А вариант со "Спартаком" был года два назад – и в том случае компромисса не нашли. Но я ни о чем не жалею. Рад, что остался в "Краснодаре". Только благодаря этой команде сейчас нахожусь здесь.
"Спорт-Экспресс"
– Вас часто звали из "Краснодара" в Москву или Питер? Помню, писали, что и "Зенит" вами интересуется, и "Спартак". Но "быки" требовали за вас 8 миллионов евро, которые эти клубы платить оказались не готовы.
– И то, и другое действительно было. Причем первое предложение от "Зенита" поступило достаточно рано, когда провел в "Краснодаре" всего год или два. Тогда "быки" отказали сразу. Второе последовало еще через год. Я особо не вникал, мне просто сказали, что есть интерес. Клубы не договорились по деньгам. А вариант со "Спартаком" был года два назад – и в том случае компромисса не нашли. Но я ни о чем не жалею. Рад, что остался в "Краснодаре". Только благодаря этой команде сейчас нахожусь здесь.
"Спорт-Экспресс"
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