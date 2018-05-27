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Александр Зуев перешел в "Ростов"

"Спартак" на своем официальном сайте объявил о трансфере Александра Зуева в "Ростов".

"Спартак-Москва" благодарит Александра за время, проведенное в нашей команде, и желает успехов дальнейшей карьере", – говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.


Прошедший сезон 21-летний футболист провел в аренде в "Ростове" (27 матчей, 2 гола).
Теги: Зуев Спартак Ростов
Сегодня, 21:06
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7
(2)
№7 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 22:01) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Факел»
Цитата: SVN
Удачи Саша!нужно прибавлять тебе,Валера поможет.

А есть примеры? Есть игроки которым Карпин помог раскрыться? Не помню таких.


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:51) #
  • 0
  •  (4)

Ну вот - потеряли очередного Месси
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№5 Написал: grisha (Сегодня, 21:36) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Босх
скоко денег, не пишут?

Нет !
Пять арбузОв в день и три кабачка ))))))))))))))))
И ни слова про пятаки
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 21:21) #
  • 0
  •  (2)
online

То что перешёл в Ростов....это правильно...нужно играть...в этом возрасте....желаю удачи...но не понятная ситуация с финансами... вот это в Ростове ....всегда проблема.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№3 Написал: Босх Россия (Сегодня, 21:20) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ростов»
скоко денег, не пишут?


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Сегодня, 21:17) #
  • +2
  •  (4)
online

Удачи Саша!нужно прибавлять тебе,Валера поможет. blush
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: LLM (Сегодня, 21:12) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Жаль конечно,но для Александра это лучший вариант.
Регистрация: 21.02.2017 [жалоба]
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