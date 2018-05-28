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Олег Веретенников: "Ротор"? Пока нечего комментировать

Легенда "Ротора" Олег Веретенников не подтвердил, но и не опроверг информацию о возможном возвращении в волгоградский клуб.

"Не готов комментировать вашу информацию, потому что пока нечего комментировать. Как только будет что-то конкретное, готов ответить на вопросы", - цитирует Веретенникова "Спорт-Экспресс".
Теги: Веретенников Ротор
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