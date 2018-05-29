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Михаил Боярский - о Семаке: лучше иметь домашнего врача, чем зарубежное светило
Артист театра и кино, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера петербургской команды. Соглашение специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один год.
"Я не удивлён назначению. Я был посвящён в то, что происходило. Рад, что назначение подтвердилось. С радостью встречаем его дома. Он прекрасно знает команду. Как врач готов ко всем болезням, от которых знает все лекарства. Лучше иметь домашнего врача, чем зарубежное светило.
Опыта ему хватит, самое время. Нам не нужно ждать взлёта в следующем сезоне. "Зениту" нужна стабильность, лечение всех болезней. Семаку надо дать время и ждать. Медали сейчас не к спеху", — цитирует Боярского "Чемпионат.сом".
"Я не удивлён назначению. Я был посвящён в то, что происходило. Рад, что назначение подтвердилось. С радостью встречаем его дома. Он прекрасно знает команду. Как врач готов ко всем болезням, от которых знает все лекарства. Лучше иметь домашнего врача, чем зарубежное светило.
Опыта ему хватит, самое время. Нам не нужно ждать взлёта в следующем сезоне. "Зениту" нужна стабильность, лечение всех болезней. Семаку надо дать время и ждать. Медали сейчас не к спеху", — цитирует Боярского "Чемпионат.сом".
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