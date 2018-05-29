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Михаил Боярский - о Семаке: лучше иметь домашнего врача, чем зарубежное светило

Артист театра и кино, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера петербургской команды. Соглашение специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один год.

"Я не удивлён назначению. Я был посвящён в то, что происходило. Рад, что назначение подтвердилось. С радостью встречаем его дома. Он прекрасно знает команду. Как врач готов ко всем болезням, от которых знает все лекарства. Лучше иметь домашнего врача, чем зарубежное светило.

Опыта ему хватит, самое время. Нам не нужно ждать взлёта в следующем сезоне. "Зениту" нужна стабильность, лечение всех болезней. Семаку надо дать время и ждать. Медали сейчас не к спеху", — цитирует Боярского "Чемпионат.сом".
Теги: Боярский Семак Зенит
Сегодня, 21:45
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21
(0)
№21 Написал: казылык (Сегодня, 22:44) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Бавария»
а с кем из наших тренеров в Российской истории зенит брал чемпионство?))кто же эти светила?)
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№20 Написал: GPS (Сегодня, 22:36) #
  • +1
  •  (1)
online

Тебе, Миша, точно не помешает домашний врач. А лучше доктор. Как там "Тосно"?
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№19 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:17) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Новый главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о выступлениях полузащитника московского "Локомотива" Игоря Денисова. Напомним, сегодня, 29 мая, специалист заключил с сине-бело-голубыми двухлетнее соглашение с возможностью продления ещё на од



"По поводу возможных трансферов ничего не могу сказать. Нужно время поработать, всё как следует взвесить. Игорь Денисов — топ футболист, его игра нравится любому тренеру", — передаёт слова Семака корреспондент.


встречайте ! шире рот, бакланы !


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№18 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 22:15) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну не знаю даже,был у нас,Карпин, Аленичев,так и не взяли титул.Семак не думаю что сможет,от него будут требовать титула сразу,ждать врядли будут.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№17 Написал: Enterprise Таганрог (Сегодня, 22:14) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Лучше ездить на домашних Жигулях,чем на Мерседесе!!!А на чем вы ездите Михаил Сергеевич???

К Семаку это не относится -уважаю!!!
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№16 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 22:13) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Е5 FC SM
Цитата: PanoV
изрядно потрепали. Охотно верим!

трепальщик
все
чм кончится и ваше га8но отправится на законное место
пятое колесо московского футбола

Трепальщик)


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№15 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 22:12) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
То-ли Боярского журналюги разводят, то-ли Михаил из ума выжил, типа как московские старпёры-эксперты...
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№14 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:11) #
  • 0
  •  (6)

Все-таки эпидемия....

Нет - тут не поможет ни светило, ни домашний врач - только огнемет.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№13 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:09) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Asking
Цитата: Пивовед
когда можно полечиться домашней корой дуба

Откуда в Чухне домашние дубы? Одного дуба они в Тулу сплавили, есть еще дуб греческий, в воротах... А, еще один есть, в атаке, но он сильно заблевОтный


щас этот дуб вернётся)))
и пока вираж будет утираться- им будет подана вторая порция.

человек-уважение тоже возвращается.

и вообще, надысь Фурсенко раскрыл рот- и на бакланов полилось

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко выразил уверенность в тренерских качествах нового наставника петербургской команды Сергея Семака, а также отметил важность поддержки и развития российских футболистов.

"У нас есть молодые россияне в составе, которых мы развиваем и всячески поддерживаем. В том числе, среди них очень хорошие доморощенные игроки. Но Семак играл заграницей, был ассистентом у Спаллетти, Виллаш-Боаша и даже Луческу застал. Спаллетти говорил, что Семак – это готовый тренер. Сергей Богданович показал себя состоятельным тренером в «Уфе». Сейчас вернулся домой и, уверен, покажет себя в «Зените»", — сказал Фурсенко в беседе с корреспондентом



там в казахии ещё Аршавин феерит..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№12 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 22:06) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
он это себе пусть скажет когда отправится на лечение за бугор


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#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№11 Написал: Asking (Сегодня, 22:05) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: teacher
коли доктор сыт,

Да пусть доктор не ссыт, а закусывает!

Цитата: metis
Лучше иметь домашнее светило.

Я баб предпочитаю. Ну а вы - имейте... Что попало, лишь бы светило smile


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№10 Написал: metis Riga (Сегодня, 22:04) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Лучше иметь домашнее светило.


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
№9 Написал: Asking (Сегодня, 22:02) #
  • 0
  •  (8)
online

Цитата: Пивовед
когда можно полечиться домашней корой дуба

Откуда в Чухне домашние дубы? Одного дуба они в Тулу сплавили, есть еще дуб греческий, в воротах... А, еще один есть, в атаке, но он сильно заблевОтный


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№8 Написал: teacher (Сегодня, 22:02) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
МИХАИЛ БОЯРСКИЙ - О СЕМАКЕ: ЛУЧШЕ ИМЕТЬ ДОМАШНЕГО ВРАЧА, ЧЕМ ЗАРУБЕЖНОЕ СВЕТИЛО.
Вспомнился доктор из формулы любви: коли доктор сыт, то и больному легче!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
№7 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 22:02) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: PanoV
изрядно потрепали. Охотно верим!

трепальщик
все
чм кончится и ваше га8но отправится на законное место
пятое колесо московского футбола


--------------------
#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: SVN (Сегодня, 22:00) #
  • 0
  •  (2)
online

- Есть ли понимание по игрокам, которые находятся сейчас в аренде? Рассчитываете на Шатова, Дзюбу?
- Скоро все узнаете и про игроков, и про тренерский штаб. Я обладаю всей информацией: кто, сколько и где. Много кто был в арендах. В самое ближайшее время примем решение, кто поедет и не поедет на сборы.

- Когда проведёте первую тренировку?
- Пока нет чего-то запланированного. 15 июня будет медосмотр, 17-го команда улетит на первый сбор.

- Были мнения, что с Семаком вернётся Игорь Денисов. Что можете сказать по этому поводу?
- Пока по поводу футболистов не могу озвучивать что-то конкретное, потому что времени было мало, а над многим нужно работать. Денисов - топ-игрок, один из самых сильных на своей позиции. Его игра нравится любому тренеру.

- Какие задачи были поставлены руководством: чемпионство и Лига чемпионов или ставка на своих воспитанников и строительство новой команды?
- Как сейчас говорить о новой команде, когда надо разобраться с группой игроков, которая уже на контрактах. По поводу задач - их руководство озвучит ближе к началу сезона. «Зенит» - команда, которая должна бороться за чемпионство и стараться каждый год играть в Лиге чемпионов.

- Был ли разговор по спортивному департаменту? Останутся ли Малафеев и Чинквини?
- Разговор был по всему, но нужно достаточно времени, чтобы проанализировать и принять какие-то решения.

- Вы несколько раз сказали, что нет конкретики по игрокам. Но есть один, которым несколько дней...
- Месси?

- Нет, Данни сказал, что готов посвятить ещё несколько лет «Зениту». Его кандидатура рассматривается?
- Мы рассматриваем всех квалифицированных футболистов, которые могут помочь нашей команде.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: ЗигЗаг (Сегодня, 22:00) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Пивовед
действительно- зачем звать на помощь иностранное светило, когда можно полечиться домашней корой дуба, унять недуг отечественным боярышником, лечебно обвернуться капустным листом с родных просторов.

ну а если не поможет... на болотах... всегда есть пиво охота...
Регистрация: 2.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:55) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
действительно- зачем звать на помощь иностранное светило, когда можно полечиться домашней корой дуба, унять недуг отечественным боярышником, лечебно обвернуться капустным листом с родных просторов.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: Asking (Сегодня, 21:55) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: ЗигЗаг
миша... как же тосно...?

Миша занят. Имеет домашнего врача stuck_out_tongue_winking_eye


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: ЗигЗаг (Сегодня, 21:54) #
  • -4
  •  (6)
online

миша... как же тосно...? пидeрскиe флюгеры...
Регистрация: 2.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 21:49) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Лекарства и от головы и от жопы, которую Зениту в этом году изрядно потрепали.
Охотно верим!


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
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