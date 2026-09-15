Радимов объяснил возможную причину отсутствия Мостового в старте "Локомотива"

- Я не вникал в эти подробности, но так решил Галактионов. Может быть, он с психологической точки зрения посчитал, что так будет лучше. Кстати, Мост только вышел, и за эти 7-10 минут, которые поиграл, успел два раза мяч потерять и жёлтую получить. Так что, играя с начала, мог и удалиться ещё в первом тайме, - приводит слова Радимова "РБ Спорт".
Мостовой стал игроком "Локомотива" в начале сентября, перейдя из "Зенита" на правах аренды. Соглашение будет действовать до конца сезона. Футболист в двух матчах за московский клуб забил один гол.