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Радимов объяснил возможную причину отсутствия Мостового в старте "Локомотива"

Владислав Радимов допустил, что решение оставить Андрея Мостового в запасе на матч "Локомотива" с "Зенитом" могло быть связано с психологическим фактором.
Фото: ФК "Локомотив"
Бывший полузащитник петербуржцев отметил, что не знает подробностей решения Михаила Галактионова.

- Я не вникал в эти подробности, но так решил Галактионов. Может быть, он с психологической точки зрения посчитал, что так будет лучше. Кстати, Мост только вышел, и за эти 7-10 минут, которые поиграл, успел два раза мяч потерять и жёлтую получить. Так что, играя с начала, мог и удалиться ещё в первом тайме, - приводит слова Радимова "РБ Спорт".

Мостовой стал игроком "Локомотива" в начале сентября, перейдя из "Зенита" на правах аренды. Соглашение будет действовать до конца сезона. Футболист в двух матчах за московский клуб забил один гол.

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