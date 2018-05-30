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Лука Джорджевич: рад за Семака - это огромный шаг вперед в его тренерской карьере

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич, отыгравший минувший сезон в аренде в тульском "Арсенале", прокомментировал назначение Сергея Семака новым главным тренером "Зенита".

"Семака знаю еще с 2012 года - мы играли вместе. И я очень рад, что он стал тренером "Зенита". Знаю, что это огромный шаг вперед в его тренерской карьере. Он отличный, позитивный человек. Был отличным футболистом, и в последнее время всем понятно, что его ждет отличная тренерская карьера", - цитирует Джорджевича "Спорт-Экспресс".
Теги: Джорджевич Семак Зенит
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