Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4193
Курилка 1522
Ситуация на юго-востоке Украины 119432
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 71
Зенит 104637
LIVERPOOL FC 2532
Мировые трансферы 329
Отдых в Крыму. 180

Новости партнеров

Константин Зырянов: желание и дальше тренировать "Зенит-2" есть, но контракт заканчивается

Главный тренер "Зенита-2" Константин Зырянов признался, что на данный момент не согласовал условий продления соглашения с петербургской командой. Срок действия нынешнего контракта 40-летнего специалиста с клубом истекает 8 июня 2018 года.

"Желание есть, но контракт сейчас заканчивается. С руководством не общались. Может, позовут – поговорим", — цитирует Зырянова "Чемпионат.сом".
Теги: Зырянов Зенит-2
Сегодня, 22:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.