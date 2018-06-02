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Гурам Аджоев: Божовичу сам отказался продлевать контракт, условия были хорошие

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал об обстоятельствах ухода из команды тренера Миодрага Божовича.

"Сразу после заключительного тура мы предложили Миодрагу продлить контракт. Губернатор пригласил на ужин и сделал это предложение. По сравнению с прошлогодним были улучшены все условия, в том числе бонусы. Он посмотрел и ответил: "Нет, у меня есть еще две команды. Вчера у меня закончился контракт".

У нас был договор по схеме "1+1". Если тренер заслужил, мы его продлеваем. Но в данном случае тренер сам этого не захотел. Мне сложно рассуждать почему так случилось. У него все здесь было идеально, мы его уважали. Но он принял решение покинуть клуб", - цитирует Аджоева Чемпионат
Теги: Божович Арсенал Тула
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