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Владимир Быстров: при Луческу и Манчини "Зенит" сделал десять шагов назад

Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров, прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера сине-бело-голубых.

"Наконец то в "Зенит" пришел хороший отечественный тренер, которому наверняка небезразлична судьба клуба. То, что Виллаш-Боаш, Луческу и Манчини с таким бюджетом плакали, что им мешают судьи, было, мягко говоря, неправильно. Народ от такого нытья подустал. На мой взгляд, с такой командой и такими условиями можно и нужно выигрывать в любых обстоятельствах.

С Луческу и Манчини "Зенит" сделал даже не два, а десять шагов назад! О двух шагах мы рассуждали бы в том случае, если бы команда играла в Лиге чемпионов, но не выходила из группы. А так… Повторюсь, команда с такими исполнителями и бюджетом просто не имеет права находиться на пятом месте"! — цитирует Быстрова Спорт день за днем.
Теги: Быстров Зенит
Сегодня, 13:07
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№9 Написал: Asking (Сегодня, 13:54) #
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online

...а еще встал на 4 кости и снял Бомжешляпу joy

Цитата: yuri
В пропасть глядели , не отрываясь 44 тысячи в среднем ,

Бакланов посчитал?


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№8 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:36) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Цитата: Lord_Vik
А мне понравилось smirk

нам тоже.Особенно как Сраптак отымели в очередной раз в Европе несколько раз,а в чемпе Зенит регулярно громил вас)Просто супер)С вами мы и без тренера справимся.Ваш физрук и команда папуасов без судей просто пустое место.Не веришь?Пересмотри как вас Марибор возил)

ты кукарекай погромче с 5-го места,а то вас,грандов европейского фубола,слышно не очень.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№7 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 13:36) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
С какими исполнителями? Жирков зачастую выглядел лучше многих на поле..Ерохин, Полоз, Дриусси, Заболотный это только из основы, что футболисты? Не лучше Ригони и Краневиттор, а в защите тот-же Маманна если ошибка, то гаси свет, Смольников в своей штрафной-это пожар....Быстров пургу гонит.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№6 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:34) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
А мне понравилось smirk

нам тоже.Особенно как Сраптак отымели в очередной раз в Европе несколько раз,а в чемпе Зенит регулярно громил вас)Просто супер)С вами мы и без тренера справимся.Ваш физрук и команда папуасов без судей просто пустое место.Не веришь?Пересмотри как вас Марибор возил)Если бы судейство в Москве было честным вы бы с пятой минуты играли в меньшинстве,а вас буйный папуас отдыхал с красной и более чем уверен во втором тайме вас бы порвали.Физики у Спартака ноль.Работа физрука видна)Думаю в этом чемпе наконец займете свое 10 место с таким мегатренером.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 13:32) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А мне понравилось smirk
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:30) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Шаг назад Зенит сделал когда ты со своим друганом Деньгисовым и Широковым слили Спалла,лучшего тренера для Зенита и то что всех смутьянов выгнали в шею поступок совершенно правильный,но этот демарш откинул Зенит назад и намного.Надеюсь Денисова не вернут.Вон Вову вернули,а он опять нагадил.Есть хорошая поговорка-скорпион своих привычек не меняет,свинья же и подавно.Пусть Вова лучше о Спартаке расскажет.Его настоящая команда и родной дом.Свинарник.А что за желудями убежал,так свиньи неблагодарны и нечестны даже в своей среде.Зря Спалл не слил этого товарища пока он с крестами маялся,глядишь без Быстрова и Денисова Зенит при Спалле еще пару титулов взял бы.Спартак мы просто рвали и насиловали и не только его.А какая игра была.Многоходовки,скорости,передачи в ноги,игра в одно касание,шедевральные голы.Не при одном другом тренере Зенит так не играл.Никогда не прощу им слив этого тренера.М..зи.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№3 Написал: sergey3709 (Сегодня, 13:25) #
  • +1
  •  (3)

Посмотрим что сделает Семак
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 13:15) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Пусть сначала это Фурсенко осознает... насчет 10 шагов. А то один раз получилось (с Диком Адвокаатом) и он решил, что нашел верную формулу развития...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:13) #
  • -2
  •  (4)
online

С Луческу и Манчини "Зенит" сделал даже не два, а десять шагов назад!

Да что 10 , пропал Зенит , свалился в пропасть !
В пропасть глядели , не отрываясь 44 тысячи в среднем , зрителя.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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