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Владимир Габулов: в "Брюгге" зарабатываю меньше, чем в Туле
Вратарь "Брюгге" и сборной России Владимир Габулов сказал, что консультировался с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым перед переходом из тульского "Арсенала" в клуб из Бельгии.
– Сколько времени решали – да или нет? С кем советовались, были ли сомнения?
– Сомнения, безусловно, были. Прекрасно понимал, что все это происходит накануне чемпионата мира, и во главе угла должна быть игровая практика. Но и руководство, и тренерский штаб "Брюгге" обозначили, что они рассчитывают на меня как на первого номера. Советовался я и с тренерским штабом сборной – из отпуска, когда уже шли конкретные переговоры, созванивался и с Черчесовым, и со Стауче. Они тоже сказали: важно, чтобы была игровая практика.
– То есть гарантии, что вас будут вызывать вне зависимости от того, играете вы или нет, отсутствовали?
– Да, гарантий никто не давал.
– Как к перспективе бельгийской командировки отнеслась семья?
– Она принимала прямое участие в принятии этого решения. И жена, и родители. Советовался со всеми своими близкими людьми. Все прекрасно понимали, что это рискованный шаг. Но знали и то, что я очень долго об этом мечтал, действительно этого хотел. А больше такого шанса может и не быть. Все меня поддержали, я перешел. И надеюсь, что дальше все будет только лучше.
– Не прошу конкретных цифр, только прошу сравнить зарплаты в "Арсенале" и "Брюгге".
– В "Брюгге" – меньше. Я даже не торговался. Когда агенты, помогавшие переходить, принесли предложение, изначально оно меня не устроило. Но в итоге я на него же и согласился, поскольку долго шел к переходу в европейский клуб.
"Спорт-Экспресс"
– Сколько времени решали – да или нет? С кем советовались, были ли сомнения?
– Сомнения, безусловно, были. Прекрасно понимал, что все это происходит накануне чемпионата мира, и во главе угла должна быть игровая практика. Но и руководство, и тренерский штаб "Брюгге" обозначили, что они рассчитывают на меня как на первого номера. Советовался я и с тренерским штабом сборной – из отпуска, когда уже шли конкретные переговоры, созванивался и с Черчесовым, и со Стауче. Они тоже сказали: важно, чтобы была игровая практика.
– То есть гарантии, что вас будут вызывать вне зависимости от того, играете вы или нет, отсутствовали?
– Да, гарантий никто не давал.
– Как к перспективе бельгийской командировки отнеслась семья?
– Она принимала прямое участие в принятии этого решения. И жена, и родители. Советовался со всеми своими близкими людьми. Все прекрасно понимали, что это рискованный шаг. Но знали и то, что я очень долго об этом мечтал, действительно этого хотел. А больше такого шанса может и не быть. Все меня поддержали, я перешел. И надеюсь, что дальше все будет только лучше.
– Не прошу конкретных цифр, только прошу сравнить зарплаты в "Арсенале" и "Брюгге".
– В "Брюгге" – меньше. Я даже не торговался. Когда агенты, помогавшие переходить, принесли предложение, изначально оно меня не устроило. Но в итоге я на него же и согласился, поскольку долго шел к переходу в европейский клуб.
"Спорт-Экспресс"
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