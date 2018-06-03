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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Игорь Ледяхов: в России нет игроков, достойных носить футболку национальной сборной
Главный тренер "Ахмата" Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от предстоящего домашнего ЧМ-2018 для сборной России.
"По поводу сборной России есть обоснованные опасения. У нас нет игроков, достойных носить футболку национальной сборной. В нападении еще можно кого-то найти, но нашему лучшему защитнику из ЦСКА почти 40 лет. Думаю, главная проблема в том, что Станислав Черчесов до сих пор не определил костяк сборной, он слишком часто использует ротацию. Поколение Аршавина было последним, которое сохраняло принципы советской школы. После распада СССР начался трудный период. Не было ни школ, ни условий, ни денег. Это поколение потеряно. Кроме того, российских игроков испортили деньги. Они получают зарплаты, которые не соответствуют качеству их игры", - цитирует Ледяхова EFE.
"По поводу сборной России есть обоснованные опасения. У нас нет игроков, достойных носить футболку национальной сборной. В нападении еще можно кого-то найти, но нашему лучшему защитнику из ЦСКА почти 40 лет. Думаю, главная проблема в том, что Станислав Черчесов до сих пор не определил костяк сборной, он слишком часто использует ротацию. Поколение Аршавина было последним, которое сохраняло принципы советской школы. После распада СССР начался трудный период. Не было ни школ, ни условий, ни денег. Это поколение потеряно. Кроме того, российских игроков испортили деньги. Они получают зарплаты, которые не соответствуют качеству их игры", - цитирует Ледяхова EFE.
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