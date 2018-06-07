Сергей Баланович: либо "Амкар" переедет в другой город, либо объявит себя банкротом

Полузащитник "Амкара" Сергей Баланович высказался о ситуации в пермском клубе."Есть информация, что по "Амкару" ждут каких-то переговоров на высшем уровне, даже не среди руководителей клуба. Там будут решать, будет ли клуб существовать дальше. Ситуация для нас неприятная, мы старались оставить «Амкар» в Премьер-Лиге, несмотря на сложности. Но поддержки от вышестоящих людей пока не чувствуем. Есть долги по зарплате, по премиальным. Все немного на взводе и ждут решения по будущему клуба.Как я понял есть два варианта. Либо клуб переезжает в другой город, либо заканчивает свое существование", - сказал Баланович.