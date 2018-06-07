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Сергей Баланович: либо "Амкар" переедет в другой город, либо объявит себя банкротом

Полузащитник "Амкара" Сергей Баланович высказался о ситуации в пермском клубе.

"Есть информация, что по "Амкару" ждут каких-то переговоров на высшем уровне, даже не среди руководителей клуба. Там будут решать, будет ли клуб существовать дальше. Ситуация для нас неприятная, мы старались оставить «Амкар» в Премьер-Лиге, несмотря на сложности. Но поддержки от вышестоящих людей пока не чувствуем. Есть долги по зарплате, по премиальным. Все немного на взводе и ждут решения по будущему клуба.

Как я понял есть два варианта. Либо клуб переезжает в другой город, либо заканчивает свое существование", - сказал Баланович.

Sport24
Теги: Амкар
Сегодня, 15:41
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№6 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 17:06) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: verhdon27
Лучший вариант- Астрахан

по климату самый хороший вариант!Ещё можно вариант Ставрополь


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№5 Написал: safonas (Сегодня, 17:06) #
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online

Цитата: Босх
а какой город готов взять на себя обязательства по текушим платежам0не менее 900 млн рубл+ покрыть долги Амкара,там миллионов 400 наверно.

Что за город такой?

Челябинск? Тюмень? Белгород? Липецк? Новосибирск? Чита?

Белгород точно нет, там в фнл не могут Энергомаш вывести


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№4 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:55) #
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Болеет за:
«Ростов»
Саранская Мордовия пробилась в ФНЛ и Амкар там не нужен. Лучший вариант- Астрахань. Не понимаю почему переезд в другой город могут решить проблемы Амкара?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: Босх Россия (Сегодня, 16:45) #
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Болеет за:
«Ростов»
а какой город готов взять на себя обязательства по текушим платежам0не менее 900 млн рубл+ покрыть долги Амкара,там миллионов 400 наверно.

Что за город такой?

Челябинск? Тюмень? Белгород? Липецк? Новосибирск? Чита?


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
охуенный подъём с колен.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 16:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Саранск ждёт.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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