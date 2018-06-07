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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Марек Гамшик может перейти в "Зенит"
"Зенит" может приобрести полузащитника "Наполи" и сборной Словакии Марека Хамшика, сообщает ITASportPress.
Также в услугах 30-летнего футболиста заинтересованы "Зальцбург" и "Бавария".
В ближайшее время агент Хамшика проведет встречу с президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом, на которой будет обсуждаться будущее хавбека. Сообщается, что словак беспокоится за свое место в стартовом составе "Наполи" в связи с приходом на пост главного тренера Карло Анчелотти.
В минувшем сезоне Хамшик сыграл в 57 матчах во всех турнирах и забил 7 голов.
Также в услугах 30-летнего футболиста заинтересованы "Зальцбург" и "Бавария".
В ближайшее время агент Хамшика проведет встречу с президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом, на которой будет обсуждаться будущее хавбека. Сообщается, что словак беспокоится за свое место в стартовом составе "Наполи" в связи с приходом на пост главного тренера Карло Анчелотти.
В минувшем сезоне Хамшик сыграл в 57 матчах во всех турнирах и забил 7 голов.
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