Марек Гамшик может перейти в "Зенит"

"Зенит" может приобрести полузащитника "Наполи" и сборной Словакии Марека Хамшика, сообщает ITASportPress.Также в услугах 30-летнего футболиста заинтересованы "Зальцбург" и "Бавария".В ближайшее время агент Хамшика проведет встречу с президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом, на которой будет обсуждаться будущее хавбека. Сообщается, что словак беспокоится за свое место в стартовом составе "Наполи" в связи с приходом на пост главного тренера Карло Анчелотти.В минувшем сезоне Хамшик сыграл в 57 матчах во всех турнирах и забил 7 голов.