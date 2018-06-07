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Марек Гамшик может перейти в "Зенит"

"Зенит" может приобрести полузащитника "Наполи" и сборной Словакии Марека Хамшика, сообщает ITASportPress.

Также в услугах 30-летнего футболиста заинтересованы "Зальцбург" и "Бавария".

В ближайшее время агент Хамшика проведет встречу с президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом, на которой будет обсуждаться будущее хавбека. Сообщается, что словак беспокоится за свое место в стартовом составе "Наполи" в связи с приходом на пост главного тренера Карло Анчелотти.

В минувшем сезоне Хамшик сыграл в 57 матчах во всех турнирах и забил 7 голов.
Теги: Гамшик Наполи Зенит Трансферы
Сегодня, 17:43
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(3)
№20 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 19:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
[quote=Sergey Nasirov_2]Бавария заинтересована ,а перейдет в зенит бред![/quoteЕсли и была заинтересована,то пару тройку лет назад,и играл бы как врытый
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№19 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 19:22) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Хватит издеваться. Будут лимитчики и какие-нибудь фатаи...
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№18 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:15) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
наверно, лично семак попросил его купить laughing


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№17 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:43) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот КБ Матроскин
плюньте на это дело слюной -

Все наши слюни причитаются свинарни, по строгому назначению, по безлимитному трафику, а на такие дела просто не остаётся.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№16 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 18:27) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
свиней епать
тоже развлечение

зоофил купи себе таблетки от бешенства,
глядишь свой рваный туз сбережещь smile
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№15 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:27) #
  • -5
  •  (7)
online

Д
а ладно, защитники, пропустили меньше всех, только Локо впереди, но они играют в оборонительный футбол на контратаках, а Зенит только в атаку от себя.)! Нужен креативный разыгрывающий, наподобие молодого Данни и это, конечно, не Гамшик, хотя некоторые умники причисляют его к топ, что в действительности далеко не так, что и показала его игра в Наполи, раз- сезон удачный, следующий- никакой, у топов такого не бывает. И, желательно, юркий центрфорвард, умеющий бить по воротам, хотя, есть ещё надежда, что во втором своём сезоне раскроются Дриусси и Ригони, потому что, кто бы что не говорил, но потенциал у них большой.

Дело в том , сэр. Что манчини нет уже, а есть Семак . Что делается первую очередь , когда тренер неопытный по сути? Конечно пляшется от печки всегда. Нужен крепкий тыл в первую очередь. С атакой все более менее , когда вернется Кокорин (в августе). А в полузащите народу , как селедок в бочке, куда их столько.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№14 Написал: vertel латвия (Сегодня, 18:20) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
yuri спб (Сегодня, 17:49) #
Нужен левый защитник вместо Кришито и ЦЗ тоже нужен.
Да ладно, защитники, пропустили меньше всех, только Локо впереди, но они играют в оборонительный футбол на контратаках, а Зенит только в атаку от себя.)! Нужен креативный разыгрывающий, наподобие молодого Данни и это, конечно, не Гамшик, хотя некоторые умники причисляют его к топ, что в действительности далеко не так, что и показала его игра в Наполи, раз- сезон удачный, следующий- никакой, у топов такого не бывает. И, желательно, юркий центрфорвард, умеющий бить по воротам, хотя, есть ещё надежда, что во втором своём сезоне раскроются Дриусси и Ригони, потому что, кто бы что не говорил, но потенциал у них большой.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№13 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:20) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
И что Гамшику делать?

свиней епать
тоже развлечение
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№12 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:13) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Так бомжы даже квалифай в ЛЕ не пройдут.
И что Гамшику делать? smiley
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№11 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 18:09) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Только, плиз, без ирокеза.

А можно без "плиз", по-русски? confused


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
№10 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 18:06) #
  • -1
  •  (7)

молодежь к Денисову, Аршавину и Анюкову
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№9 Написал: казылык (Сегодня, 18:05) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Бавария»
Также в услугах 30-летнего футболиста заинтересованы "Зальцбург" и "Бавария".

тут Баварию уже не купишь,это не гомночашка
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№8 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 18:04) #
  • +1
  •  (5)

Бавария заинтересована ,а перейдет в зенит бред!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№7 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 18:01) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
И куда Зенит будет девать всех этих "Хамшиков"?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№6 Написал: Asking (Сегодня, 18:01) #
  • -1
  •  (11)
online

Цитата: Blessing
Только, плиз, без ирокеза.

Теперь им и индейцы не подходят stuck_out_tongue_closed_eyes А помнится одного черно...ногого "эндейтса" с головы до черной... Ноги облизывали, по ка он на них не положил черный... Палец и не съипался с вонючих болот на острова laughing


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: vlees: (Сегодня, 17:52) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Да какой Гамшик,очередные слухи,ему в Китае сделали хорошее предложение,зачем ему идти в этот середняк,который даже в лч не играет
Регистрация: 5.08.2017 [жалоба]
№4 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 17:51) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
плюньте на это дело слюной - не поедет в Согаз



Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:49) #
  • 0
  •  (8)
online

Нужен левый защитник вместо Кришито и ЦЗ тоже нужен.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:47) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Хороший игрок.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:45) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Только, плиз, без ирокеза.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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