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Георгий Щенников для продления контракта согласился на понижение зарплаты в ЦСКА

Защитник ЦСКА Георгий Щенников до продления контракта с клубом имел несколько предложений от других российских команд, сообщает Чемпионат.

Однако футболист их даже не рассматривал, так его приоритетом является игра в армейском клубе до завершения карьеры.

В начале этой неделе 27-летний футболист заключил с армейцами новый договор до конца сезона-2022/23. При этом его зарплата по новому контракту немного сократилась.
Теги: Щенников ЦСКА
Сегодня, 15:49
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(1)
№9 Написал: казылык (Сегодня, 17:02) #
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online
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: Asking
Мы в нулевые такого результата стыдились, серебра-то накошено изрядно...

так у них серебро Спартака это провал,а серебро конюшни это мега прорыв,пусть радуются,в этом году отжерябят в ЛЧ как учили,за 25 лямов которые мы им подарили путевкой в ЛЧ,будут отрабатывать и в хвост и гриву,уплочено)))
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№8 Написал: Asking (Сегодня, 16:58) #
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online

Цитата: stainless
в таблицу загляни

Пончик, а что там в таблице? У ишаков карнавал и бразильская самба от того, что команде антонов вновь на быть чемпионом? stuck_out_tongue_closed_eyes Мы в нулевые такого результата стыдились, серебра-то накошено изрядно...
Так че там с воспитанником, сколько он там за вас сыграл за последние два сезона? Дальше по накатаной жирной тушей бегемота тропинке - еще 2 года на лавке - и в ЙэблОнец, за Короваевым лепешки подбирать?

Цитата: Gor68
доживу ли я

Нет. Ибо ты не живешь, а существуешь. А ЦКГ без липецкой ОПГ и банды Дадаханова - вообще ВЫЖИВАЕТ, пряча Гнидера от коллекторов Авена в стогу гнилой соломы...


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№7 Написал: казылык (Сегодня, 16:44) #
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online
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: stainless
Asking,
в таблицу загляни

вырезай Сашко пока не поздно,когда еще такой успех повторите
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 16:43) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Asking
У нас воспитанники играют и куй

...и куй у вас воспитаники играют laughing

Многоликий, вот интересно, доживу ли я до того счастливого дня, когда ты будешь на вопросы и посты отвечать, а не на знакомые слова, которые ты случайно в тексте находишь? wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№5 Написал: stainless (Сегодня, 16:43) #
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Болеет за:
ЦСКА
Asking,
в таблицу загляни, поклонник чернозадой команды. Теперь Никита Тихонову в Крыльях втыкать за ЦСКА будет, не переживай. И вам само собой между булок конского болта представит
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: казылык (Сегодня, 16:42) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Бавария»
нищета ватутинская
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: Asking (Сегодня, 16:41) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: stainless
У нас воспитанники играют и куй

...и куй у вас воспитаники играют laughing

Кстати, новости археологии... Найдено генетическое древо ГРАФА Дуракулы. На него писали две собаки.

Цитата: stainless
Никита Чернов

Это который в Енисее за Тихонова ослов из Кубка России на йух отправил, в Асс-трахань, переиграв кривоногого Игогошыча и деревянную Березу и воткнув головой мяч Рукожопу? joy За ВАС они играют, ой, за ва-ас stuck_out_tongue_closed_eyes


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: stainless (Сегодня, 16:34) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Asking,
это у вас за борщ и ромбеГ ишачат. У нас воспитанники играют и куй на вас кладут сверху таблицы smiley

Воспитанник красно-синих определился с игровым номером.

Никита Чернов, который сезон-2017/18 провёл в «Урале» на правах аренды, будет играть за ПФК ЦСКА под номером 3, освободившемся после ухода Понтуса Вернблума. Ранее Чернов выступал за армейцев под номером 91.
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Asking (Сегодня, 16:31) #
  • -3
  •  (3)
online

За еду будет ИШАЧИТЬ smile
Рабовладелец Гиенер и его плантация белорусской картошки


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
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