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Георгий Щенников для продления контракта согласился на понижение зарплаты в ЦСКА
Защитник ЦСКА Георгий Щенников до продления контракта с клубом имел несколько предложений от других российских команд, сообщает Чемпионат.
Однако футболист их даже не рассматривал, так его приоритетом является игра в армейском клубе до завершения карьеры.
В начале этой неделе 27-летний футболист заключил с армейцами новый договор до конца сезона-2022/23. При этом его зарплата по новому контракту немного сократилась.
Однако футболист их даже не рассматривал, так его приоритетом является игра в армейском клубе до завершения карьеры.
В начале этой неделе 27-летний футболист заключил с армейцами новый договор до конца сезона-2022/23. При этом его зарплата по новому контракту немного сократилась.
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