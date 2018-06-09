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Аслан Дудиев: гарантий выплаты долгов по зарплате нет

Защитник "Тосно" Аслан Дудиев прокомментировал ситуацию с закрытием клуба.

"Есть ли гарантии по выплате долгов? Честно говоря, их вообще никаких нет, все только на словах. Только сейчас клуб начал рассчитываться с персоналом, массажистами и администрацией. С нами якобы будут индивидуально разговаривать, но пока никто не связывался, никто ничего не знает. Никаких бумаг, доверенностей, что Fort Group с нами рассчитается, нет. Должны были еще в первых числах июня выплатить бонусы за сезон, но все постоянно откладывается на неделю вперед", - цитирует игрока "Спорт-Экспресс".
Теги: Дудиев Тосно
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