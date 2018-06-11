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Дмитрий Парфенов все еще хочет видеть Бесчастных в своем тренерском штабе в "Урале"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов заявил, что готов ждать положительного решения по работе в тренерском штабе от Владимира Бесчастных столько сколько потребуется.

"С Бесчастных мы постоянно на связи. У него есть семейные обстоятельства, из-за чего пока не получается найти компромисс.

Мне бы хотелось бы, чтобы он был у меня в штабе. Я готов ждать столько сколько потребуется", – цитирует Парфенова Sport FM.

Бесчастных ранее работал вместе с Парфеновым в "Тосно", но был уволен из этого клуба по ходу сезона.
Теги: Парфенов Бесчастных
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