Руслан Нигматуллин: не прислушиваться к мнению Семина при покупке новых игроков - неправильно

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|AC Milan
|429
|Juventus
|276
|Tottenham Hotspur FC
|304
|Chelsea FC
|113
|Manchester United
|75
|FC ARSENAL
|53
|LIVERPOOL FC
|2533
|Best of the Brits
|467
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:43
Сборная Бельгии разгромила Коста-Рику (1)
Сборная Бельгии разгромила Коста-Рику (1)
Вчера, 23:42
"Тоттенхэм" включился в борьбу за Рафинью
"Тоттенхэм" включился в борьбу за Рафинью
Вчера, 23:29
Анатолий Мещеряков: братья Миранчуки нужны "Локомотиву" (1)
Анатолий Мещеряков: братья Миранчуки нужны "Локомотиву" (1)
Вчера, 23:19
Генрих Мхитарян: мне предлагали бешеные деньги за то, чтобы я играл в чемпионате России (11)
Генрих Мхитарян: мне предлагали бешеные деньги за то, чтобы я играл в чемпионате России (11)
Вчера, 22:43
Денис Глушаков: отпуск окончен, пора надевать бутсы (4)
Денис Глушаков: отпуск окончен, пора надевать бутсы (4)
Вчера, 21:19
Правозащитники остались недовольны встречей Салаха с Кадыровым (8)
Правозащитники остались недовольны встречей Салаха с Кадыровым (8)
Вчера, 20:45
Поль Погба: Россия оказала нам невероятный прием (4)
Поль Погба: Россия оказала нам невероятный прием (4)
Вчера, 20:32
Илья Геркус: отставка? Без комментариев (12)
Илья Геркус: отставка? Без комментариев (12)
Вчера, 20:21
Амир Абедзадех: сборная Ирана не испытывает давления перед матчем против марокканцев (3)
Амир Абедзадех: сборная Ирана не испытывает давления перед матчем против марокканцев (3)
Вчера, 20:19
Неманья Пейчинович может получить российское гражданство (1)
Неманья Пейчинович может получить российское гражданство (1)
Руслан Нигматуллин: не прислушиваться к мнению Семина при покупке новых игроков - неправильно
Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мыслями по поводу конфликта между главным тренером "Локо" Юрием Семиным и президентом клуба Ильей Геркусом и возможном уходе последнего со своей должности.
- Определенная конфронтация между главным тренером и президентом клуба здесь, конечно же, есть, судя по тому, что стороны несогласованность в работе стали решать через прессу, - сказал Нигматуллин. - К чему это может привести? С одной стороны, конечно, чемпионство выигрывали в команде: Семин на своем посту, Геркус — на своем. Поэтому выбирать сейчас какую-то сторону не вижу смысла. Сейчас вышестоящее руководство должно разобраться в конфликте и привести стороны к примирению, или искать еще выходы из той ситуации. Но видно, что градус отношений сейчас поднялся.
- У вас нет тревоги по поводу будущего «Локо» из-за этого конфликта?
-Ну, на самом деле, что? Серьезные задачи стоят перед командой. Тревога? Нет, наверное, не то слово. Сейчас нужно понять, во что это выльется. Если сейчас уместно вспоминать «Локомотив» моего периода, то тогда победы ковались в полной согласованности, с общими целями главного тренера и президента клуба. Хотя я знаю, что определенные разногласия между ними тогда тоже были. Это были не конфликты, а рабочие разногласия. Наверное, они касались каких-то новых приобретений, но решались они в режиме диалога. Во всяком случае сор из избы не выносили.
- Что бы вы посоветовали обеим сторонам?
- Искать варианты примирения. Я уважаю и мнение и президента «Локомотива», и главного тренера. Каждый считает, что именно его мнение правильное. Единственное, что я здесь могу сказать: Юрий Павлович в футболе гораздо больше, чем Геркус. И не прислушиваться к его мнению при покупке новых игроков, наверное, неправильно.
- Семин написал на своей странице в соцсети, что раньше президент и спортивный директор клуба приобретали игроков, исходя из данных компьютерной программы...
- Есть специальные сайты, которые ведут игроков, данные по ним. Возможно, он это имел в виду. Сложно сказать. Но главный тренер отвечает за результат и игру команды — ему виднее, какой футболист больше
Rusfootball.info
- Определенная конфронтация между главным тренером и президентом клуба здесь, конечно же, есть, судя по тому, что стороны несогласованность в работе стали решать через прессу, - сказал Нигматуллин. - К чему это может привести? С одной стороны, конечно, чемпионство выигрывали в команде: Семин на своем посту, Геркус — на своем. Поэтому выбирать сейчас какую-то сторону не вижу смысла. Сейчас вышестоящее руководство должно разобраться в конфликте и привести стороны к примирению, или искать еще выходы из той ситуации. Но видно, что градус отношений сейчас поднялся.
- У вас нет тревоги по поводу будущего «Локо» из-за этого конфликта?
-Ну, на самом деле, что? Серьезные задачи стоят перед командой. Тревога? Нет, наверное, не то слово. Сейчас нужно понять, во что это выльется. Если сейчас уместно вспоминать «Локомотив» моего периода, то тогда победы ковались в полной согласованности, с общими целями главного тренера и президента клуба. Хотя я знаю, что определенные разногласия между ними тогда тоже были. Это были не конфликты, а рабочие разногласия. Наверное, они касались каких-то новых приобретений, но решались они в режиме диалога. Во всяком случае сор из избы не выносили.
- Что бы вы посоветовали обеим сторонам?
- Искать варианты примирения. Я уважаю и мнение и президента «Локомотива», и главного тренера. Каждый считает, что именно его мнение правильное. Единственное, что я здесь могу сказать: Юрий Павлович в футболе гораздо больше, чем Геркус. И не прислушиваться к его мнению при покупке новых игроков, наверное, неправильно.
- Семин написал на своей странице в соцсети, что раньше президент и спортивный директор клуба приобретали игроков, исходя из данных компьютерной программы...
- Есть специальные сайты, которые ведут игроков, данные по ним. Возможно, он это имел в виду. Сложно сказать. Но главный тренер отвечает за результат и игру команды — ему виднее, какой футболист больше
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.