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Руслан Нигматуллин: не прислушиваться к мнению Семина при покупке новых игроков - неправильно

Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мыслями по поводу конфликта между главным тренером "Локо" Юрием Семиным и президентом клуба Ильей Геркусом и возможном уходе последнего со своей должности.

- Определенная конфронтация между главным тренером и президентом клуба здесь, конечно же, есть, судя по тому, что стороны несогласованность в работе стали решать через прессу, - сказал Нигматуллин. - К чему это может привести? С одной стороны, конечно, чемпионство выигрывали в команде: Семин на своем посту, Геркус — на своем. Поэтому выбирать сейчас какую-то сторону не вижу смысла. Сейчас вышестоящее руководство должно разобраться в конфликте и привести стороны к примирению, или искать еще выходы из той ситуации. Но видно, что градус отношений сейчас поднялся.


- У вас нет тревоги по поводу будущего «Локо» из-за этого конфликта?

-Ну, на самом деле, что? Серьезные задачи стоят перед командой. Тревога? Нет, наверное, не то слово. Сейчас нужно понять, во что это выльется. Если сейчас уместно вспоминать «Локомотив» моего периода, то тогда победы ковались в полной согласованности, с общими целями главного тренера и президента клуба. Хотя я знаю, что определенные разногласия между ними тогда тоже были. Это были не конфликты, а рабочие разногласия. Наверное, они касались каких-то новых приобретений, но решались они в режиме диалога. Во всяком случае сор из избы не выносили.

- Что бы вы посоветовали обеим сторонам?

- Искать варианты примирения. Я уважаю и мнение и президента «Локомотива», и главного тренера. Каждый считает, что именно его мнение правильное. Единственное, что я здесь могу сказать: Юрий Павлович в футболе гораздо больше, чем Геркус. И не прислушиваться к его мнению при покупке новых игроков, наверное, неправильно.

- Семин написал на своей странице в соцсети, что раньше президент и спортивный директор клуба приобретали игроков, исходя из данных компьютерной программы...

- Есть специальные сайты, которые ведут игроков, данные по ним. Возможно, он это имел в виду. Сложно сказать. Но главный тренер отвечает за результат и игру команды — ему виднее, какой футболист больше

Rusfootball.info
Теги: Нигматуллин Семин Геркус Локомотив
Сегодня, 10:59
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