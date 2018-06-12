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Петар Занев: мной интересуются несколько российских клубов

Защитник "Амкара" Петар Занев рассказал о вариантах продолжения карьеры.

"Я покидаю "Амкар". Очень жаль, что после стольких лет в команде, все завершается именно таким образом.

По поводу будущего... Мной интересуются несколько российских команд. В ближайшее время мы начнём переговоры", - цитирует Занева Спорт-Экспресс.
Теги: Амкар Занев
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