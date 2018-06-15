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Полузащитник "Амкара" Павел Комолов перешел в "Енисей"

Полузащитник "Амкара" Павел Комолов заключил двухлетний контракт с "Енисеем", сообщает пресс-служба красноярского клуба.

29-летний футболист стал первым новичком "Енисея" нынешним летом.

По итогам сезона-2017/18 болельщики признали полузащитника лучшим игроком пермской команды.

Теги: Комолов Енисей Амкар
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