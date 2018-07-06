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Валерий Газзаев: по моей информации, Головин уже подписал контракт с "Челси"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев сказал, что по его информации полузащитник армейцев и национальной команды Александр Головин уже подписал контракт с "Челси".

"Насколько я знаю, Головин уже подписал контракт с "Челси". Мне кажется, что это достаточно хорошая возможность и хороший контракт. С одной стороны это плюс, с другой, большая ответственность. Я думаю, что он уже готов, учитывая то, как он проводит матчи чемпионата мира, проводил матчи национального первенства и Лиги чемпионов", - сказал Газзаев.

Сумма трансфера составит 27 миллионов фунтов.

Спорт-Экспресс
Теги: Газзаев Головин Челси ЦСКА
Сегодня, 11:12
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11
(3)
№11 Написал: anonymous (Сегодня, 12:40) #
  • +1
  •  (1)
online

странно, что он Путину здоровья не пожелал
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№10 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 12:36) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Пес в депутатской шкуре лает публично. Комбо прям.
Вы ему верите?
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№9 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 12:33) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: stepanmlc
а по моей информации, газзаев мерзкая псина

че до сих пор очко свербит


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#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№8 Написал: Ильюша золото Тушино (Сегодня, 12:20) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ливерпуль»
stepanmlc,
Газик знает толк в свиносношении)


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Est. 2008
пердак мой звенит, копытное - мой прародитель! (Ц) плешивый кафхат
Регистрация: 29.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:08) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: NAG25
В аренду отдадут сразу, и правильно сезон другой поиграть в условном Эвертоне, а вот потом можно и в Челси обосновываться.


В Витесс к Слуцкому

Цитата: Charodei
Удачи Сане.


Ты вспомни, что Газзаев 5 лет назад про Объединённый чемпионат говорил...
у него уже тогда первый чемпион определился.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№6 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 11:58) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Удачи Сане.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№5 Написал: NAG25 Сосновый Бор (Сегодня, 11:51) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
В аренду отдадут сразу, и правильно сезон другой поиграть в условном Эвертоне, а вот потом можно и в Челси обосновываться.
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 11:45) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
а по моей информации, газзаев мерзкая псина


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№3 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 11:45) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Ростов»
По моей информации Газаев так и не сбрил усы
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 11:31) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Нобель еще не знает а он знает странно как то
Регистрация: 20.10.2011 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:16) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Этому то кто сообщил? Абрамович шепнул на ушко?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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