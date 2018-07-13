Евгений Селезнев: чемпионат Украины даже 5 лет назад превосходил РФПЛ по уровню

Украинский нападающий Евгений Селезнев поделился впечатлениями от выступления в премьер-лиге России. Селезнев играл за "Кубань" в 2016 году."Не могу сказать, сильная у вас лига или слабая. Но вот в футбол там не играют. Три-четыре команды относительно зрелищные, атакуют. А что делают остальные? Центр поля практически не переходят. Это не пойми что вообщеДа даже чемпионат Украины четыре-пять лет назад превосходил ваш по уровню. У нас играли в футбол. Нет, я никого не хочу обидеть. Но на Украине футбол был интереснее", - сказал Селезнев.