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Евгений Селезнев: чемпионат Украины даже 5 лет назад превосходил РФПЛ по уровню

Украинский нападающий Евгений Селезнев поделился впечатлениями от выступления в премьер-лиге России. Селезнев играл за "Кубань" в 2016 году.

"Не могу сказать, сильная у вас лига или слабая. Но вот в футбол там не играют. Три-четыре команды относительно зрелищные, атакуют. А что делают остальные? Центр поля практически не переходят. Это не пойми что вообще

Да даже чемпионат Украины четыре-пять лет назад превосходил ваш по уровню. У нас играли в футбол. Нет, я никого не хочу обидеть. Но на Украине футбол был интереснее", - сказал Селезнев.

Спорт-Экспресс
Теги: Кубань РФПЛ
Сегодня, 09:08
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11
(7)
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 09:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Если бы еще кто смотрел эту украину, можно было бы порассуждать.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№10 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 09:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну мы помним твои выступления за Кубань, так что помолчал бы уж!!! Больше вью давал, чем результативно выступал!
А хохлацкое г...но тоже самое г...нистое, знаем!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№9 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 09:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: DROOZD
Братцы,сайт с мобилы у всех нормально работает?
Не могу ни ответить ни процитировать

Давно бы уже приложение запилили, через телефон совершенно невозможно писать на сайте.


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:37) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну это твоё мнение и оно правильное только с точки зрения хохла. А что такое хохол - человечество знает давно и плачет.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№7 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 09:36) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Братцы,сайт с мобилы у всех нормально работает?
Не могу ни ответить ни процитировать


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:35) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cska1971
А во дворе ещё интереснее, там все исключительно нападающие...

smile это точно...на ворота ставили или самого толстого и неуклюжего, или вообще без вратарей


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№5 Написал: Animalize Красно-белый город (Сегодня, 09:32) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Antip7
Что за бред? 5 лет назад играли те же 4 команды.. Динамо, Шахтер, Днепр и Металист


Видимо он имеет в виду, что автобусы в УПЛ не ставят.
Оно и не удивительно, ведь
Цитата: cska1971
во дворе ещё интереснее, там все исключительно нападающие...


Но соглашусь с ним в том, что, например, Амкар блевотную игру показывал. Ска-Хабаровск, Тосно - туда же.


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Регистрация: 3.12.2008 [жалоба]
№4 Написал: Antip7 (Сегодня, 09:16) #
  • +4
  •  (4)

Что за бред? 5 лет назад играли те же 4 команды.. Динамо, Шахтер, Днепр и Металист. Теперь вообще ничего не играет, чемпионат развалился.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 09:11) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Пхаха, УФПЛ - лига 2 команд. Какая там зрелищность? какая интрига? в чём превосходство?
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: jarny (Сегодня, 09:11) #
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  •  (4)

нуда, все помнят, как он в Кубани зажег, звезда полей....
Регистрация: 6.02.2009 [жалоба]
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 09:11) #
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А во дворе ещё интереснее, там все исключительно нападающие...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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