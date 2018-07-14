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На финал ЧМ-2018 прибудут более десяти иностранных президентов (2)
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Алексей Сорокин: иностранцы разительно отличаются от тех, кто ходит на ЦСКА - "Спартак"
Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин поделился мнением об иностранных болельщиках на ЧМ-2018.
"Никольская улица внезапно стала символом единения болельщиков. Не могу сказать, что это стало неожиданностью. Красная площадь была несколько дней закрыта, поэтому люди облюбовали эту улицу. Там была дружественная атмосфера. Не было необходимости применять экстремальные меры безопасности. Мы готовились к разным фанатам, но все же приезжающие болельщики разительно отличаются от людей, приходящих на матч ЦСКА — "Спартак". Все приехали наслаждаться атмосферой и футболом", - сказал Сорокиню
Sport24
"Никольская улица внезапно стала символом единения болельщиков. Не могу сказать, что это стало неожиданностью. Красная площадь была несколько дней закрыта, поэтому люди облюбовали эту улицу. Там была дружественная атмосфера. Не было необходимости применять экстремальные меры безопасности. Мы готовились к разным фанатам, но все же приезжающие болельщики разительно отличаются от людей, приходящих на матч ЦСКА — "Спартак". Все приехали наслаждаться атмосферой и футболом", - сказал Сорокиню
Sport24
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