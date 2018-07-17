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Андрей Канчельскис: если Головин уезжает в Лондон, может без проблем обращаться ко мне - помогу с поисками квартиры, безвозмездно (2)
Вчера, 21:21
"Ростов Арена" будет домашним стадионом "Ростова" (6)
"Ростов Арена" будет домашним стадионом "Ростова" (6)
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Вчера, 20:41
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Вчера, 19:25
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Вчера, 19:20
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Игорь Гамула: самих французов не раздражает большое количество темнокожих в сборной (8)
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Билет на трибуну за воротами на Суперкубке России стоит 400 рублей
Билеты на гостевую трибуну за воротами на матче "Локомотив" – ЦСКА за Суперкубок России стоят 400 рублей. Их продажи стартуют завтра.
Билеты на центральные сектора начнут продавать с 19 июля, их стоимость пока не уточняется.
Матч "Локомотив" – ЦСКА состоится в Нижнем Новгороде 27 июля.
ПФК ЦСКА
Билеты на центральные сектора начнут продавать с 19 июля, их стоимость пока не уточняется.
Матч "Локомотив" – ЦСКА состоится в Нижнем Новгороде 27 июля.
ПФК ЦСКА
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