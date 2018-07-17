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Билет на трибуну за воротами на Суперкубке России стоит 400 рублей

Билеты на гостевую трибуну за воротами на матче "Локомотив" – ЦСКА за Суперкубок России стоят 400 рублей. Их продажи стартуют завтра.

Билеты на центральные сектора начнут продавать с 19 июля, их стоимость пока не уточняется.

Матч "Локомотив" – ЦСКА состоится в Нижнем Новгороде 27 июля.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА Локомотив
Вчера, 23:42
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