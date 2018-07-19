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Бранислав Иванович: надеюсь, Головин перейдет в "Челси"
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника ЦСКА Александра Головина в "Челси".
"Пока это только слухи, но я надеюсь, что именно так все и произойдет. Для развития его как футболиста переход в "Челси" будет очень полезен. У Головина есть возможности прогрессировать и улучшать свои качества. Он может заиграть в "Челси"!
Да, поначалу придется тяжело – надо привыкать к новой обстановке и совсем другому футболу. В Англии все иначе, нежели в России. Но я желаю Головину удачи! Он может справиться с трудностями. Я ратую за этот переход!", - цитирует Ивановича Bobsoccer.
"Пока это только слухи, но я надеюсь, что именно так все и произойдет. Для развития его как футболиста переход в "Челси" будет очень полезен. У Головина есть возможности прогрессировать и улучшать свои качества. Он может заиграть в "Челси"!
Да, поначалу придется тяжело – надо привыкать к новой обстановке и совсем другому футболу. В Англии все иначе, нежели в России. Но я желаю Головину удачи! Он может справиться с трудностями. Я ратую за этот переход!", - цитирует Ивановича Bobsoccer.
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