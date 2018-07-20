Фернандо в матче с "Трабзонспором" получил травму спины

Полузащитник "Спартака" Фернандо получил травму спины в товарищеском матче команды против турецкого "Трабзонспора".Об этом сообщил руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов. Степень травмы будет оценена завтра, но по словам Вартапетова, после предварительного осмотра, речь идет лишь о растяжении."Спартак" обыграл турецкий клуб со счётом 4:1. Фернандо отыграл первый тайм, но был заменён в перерыве на полузащитника Сергея Ерёменко.