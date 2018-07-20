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Фернандо в матче с "Трабзонспором" получил травму спины

Полузащитник "Спартака" Фернандо получил травму спины в товарищеском матче команды против турецкого "Трабзонспора".

Об этом сообщил руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов. Степень травмы будет оценена завтра, но по словам Вартапетова, после предварительного осмотра, речь идет лишь о растяжении.

"Спартак" обыграл турецкий клуб со счётом 4:1. Фернандо отыграл первый тайм, но был заменён в перерыве на полузащитника Сергея Ерёменко.

Чемпионат
Теги: Трабзонспор Спартак Фернандо
Вчера, 23:21
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7
(2)
№7 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:12) #
  • -2
  •  (2)

Начало чемпионской гонки.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№6 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:59) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хоббит
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
и снова эта ш***а на ветке спартаковской, блЯсинг озабоченная.. smirk

Клиентов ищет

Лепёха, ты уже во всех ипостасях был, терь гоблины остались...., а потом что?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: Хоббит (Вчера, 23:54) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
и снова эта ш***а на ветке спартаковской, блЯсинг озабоченная.. smirk

Клиентов ищет


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: andrews74 Ухта (Вчера, 23:47) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
и снова эта ш***а на ветке спартаковской, блЯсинг озабоченная.. smirk

Ну а что ему комментировать-то? Как нынешний клуб сплавляет натасканный шлак? Или как прежний (КрыСы) пристроил питерца Каннуникова?
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:38) #
  • -1
  •  (9)

и снова эта ш***а на ветке спартаковской, блЯсинг озабоченная.. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№2 Написал: Хоббит (Вчера, 23:29) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
rage


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Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:28) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
получил травму спины

Печально...., тут одно, банки, кули... confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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