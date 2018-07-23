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Павел Погребняк: задолженность "Тосно" перед игроками – 60 млн рублей

Бывший нападающий "Тосно" Павел Погребняк рассказал о задолженности клуба перед футболистами.

"Тосно" ни с кем из ребят не рассчитался. Пришло письмо из прокуратуры всем, клуб объявили банкротом, задолженность – 60 млн рублей. Будем продолжать бороться, это наши деньги, мы их кровью заработали, ценой травм даже. У всех есть семьи, никто от денег не откажется. 60 млн рублей – это долг на всю команду? Да", — цитирует Погребняка "Р-Спорт".
Теги: Погребняк Тосно
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