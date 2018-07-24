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Спортивным директором "Крыльев Советов" стал Александр Шикунов

В самарских "Крыльях Советов" происходят перестановки в административном крыле клуба.

По данным "Спорт-Экспресса" , новым спортивным директором клуба стал Александр Шикунов, работавший ранее вице-президентом "Ростова".

Спорт-Экспресс
Теги: Крылья Советов Шикунов
Сегодня, 15:11
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