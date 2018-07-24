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Андрей Кобелев: из сборной России в Европу уедет только Головин

Бывший тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев считает, что из сборной России только Александр Головин сможет перейти в европейский клуб.

"Думаю, что из нашей сборной в Европу уедет только Головин. 99,9 процентов. Головин — качественный, молодой футболист. Он может вырасти в звезду, так как обладает великолепным качеством — не только здорово отбирает мяч, но и обращается с ним. Это очень ценится, поэтому на него есть спрос.

Остальные? С зарплатами, которые получают сегодняшние футболисты, они никуда не уедут. Им дадут больше только в топ-клубах, но топ-клубы их не возьмут. Вот и все", — цитирует Кобелева Sportbox.
Теги: Кобелев Головин Сборная России
Сегодня, 20:06
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(1)
№1 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 20:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Когда?


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
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