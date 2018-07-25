Андрей Кобелев: лидером нового "Зенита" должен стать Дзюба

Известный российский тренер Андрей Кобелев поделился мнением о перспективах Артема Дзюбы в "Зените"."Дзюба должен стать лидером нового "Зенита". А почему нет? Если верить в него, доверять, он отвечает хорошей игрой. Семак его хорошо знает и должен найти ключи. Сборная играла в идеальный футбол для Дзюбы. "Зенит" будет играть по-другому, но любая команда в позиционном нападении вынуждена атаковать через фланги. Значит, будут передачи в штрафную, а это хлеб Дзюбы", - сказал Кобелев.