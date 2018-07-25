A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Андрей Кобелев: лидером нового "Зенита" должен стать Дзюба

Известный российский тренер Андрей Кобелев поделился мнением о перспективах Артема Дзюбы в "Зените".

"Дзюба должен стать лидером нового "Зенита". А почему нет? Если верить в него, доверять, он отвечает хорошей игрой. Семак его хорошо знает и должен найти ключи. Сборная играла в идеальный футбол для Дзюбы. "Зенит" будет играть по-другому, но любая команда в позиционном нападении вынуждена атаковать через фланги. Значит, будут передачи в штрафную, а это хлеб Дзюбы", - сказал Кобелев.

Sportbox
Теги: Семак Кобелев Дзюба Зенит
Сегодня, 10:25
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: Parshin (Сегодня, 11:04) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дзю-Ба еще себя покажет! Его польская (белоруско-украинская) по происхождению фамилия произошла от слова - КЛЮВ, так что он еще многие команды ЗАКЛЮЁТ голами !!! ))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 10:58) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sergey3709
А кто будет сильно бить в Дзюбу для отскока мяча в ворота? Халка нет.

Сильно ударить и Кузяев может.
Бывает, что и точно.)


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 10:52) #
  • -1
  •  (1)

А кто будет сильно бить в Дзюбу для отскока мяча в ворота? Халка нет.
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.