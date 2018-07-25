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Рагнар Сигурдссон: в "Ростове" чувствую себя как дома, в "Рубине" такого не было

Защитник сборной Исландии Рагнар Сигурдссон прокомментировал подписание нового контракта с "Ростовом".

"Я счастлив здесь, поэтому это было легкое решение. В "Ростове" чувствую себя как дома, а вот, например, в "Рубине", где выступал до этого, такого ощущения не было.

Мне нравятся подход к делу руководства "Ростова", болельщики, одноклубники, стиль работы нашего главного тренера Валерия Карпина.

Плюс очень комфортно, когда рядом друзья по сборной. Мы много общаемся, стараемся ходить вместе в рестораны, кино", - цитирует исландца Советский спорт
Теги: Ростов Сигурдссон
Сегодня, 12:57
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