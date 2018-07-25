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ЦСКА получит от "Монако" за Головина 30 миллионов евро + проценты со следующей продажи

Полузащитник ЦСКА Александр Головин, как ранее сообщил Нобель Арустамян, станет игроком "Монако".

Завтра, как планируется, Головин летит в Монако, где пройдет медосмотр. Далее, если все пройдет благополучно, клубы подпишут трансферный, а игрок – личный контракты.

Срок договора футболиста с клубом – 5 лет, а сумма трансфера составит около 30 миллионов евро. Другим претендентом являлся "Челси".



"Спорт-Экспресс"
Теги: Головин ЦСКА Монако Трансферы
Сегодня, 20:14
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24
(6)
№24 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 22:31) #
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online
Болеет за:
КАМАЗ
Цитата: kent71
И тут Остапа понисло


А чего? Я на полном серьезе. По части подбора игроков и деланья из них звезд Монако и Порту впереди планеты всей.

Если они берут задорого, а 30 лямов - это дорого, они знают, что делают. Вот посмотрите.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№23 Написал: anonymous (Сегодня, 22:30) #
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online

Цитата: kent71
Ну если это сказал Шнобель ,значит так и есть))
Парень ещё сырой для Европы,ну если Гинер его всё же впарил тем более за такие деньги молодец конечно,но велика вероятность что он не заиграет там,но это уже другая история...
Перейти это одно,а заиграть там совсем другое дело...это так, для тех кто в танке...

Промес уже какой год в топ клубы уходит?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№22 Написал: Яamon (Сегодня, 22:30) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
удаче парню, теперь терпеть и трудиться. пусть будет хорошим примером для наших молодых футболистов
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№21 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 22:18) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Антуан Грейцман,
И тут Остапа понисло


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№20 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 22:09) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Имеем шанс получить игрочищщщщу.

Монако если за 30 купил, через два года за 70 продает.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№19 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 22:05) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Drill
kent71,
Проснись, вице-президент Монако уже переход подтвердил

Да скоро вернётся не огорчайтесь ,скорее всего уже зимой в арене будет.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№18 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 22:01) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Гастэряну,

цЫган?
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№17 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 21:52) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: FC VOLGA
Мда ,топ клуб млять. Значит ни Челси ,ни Ювентусу он не был нужен. Поменял шило на мыло.
В Монако он будет в основе играть и получать игровую практику, а вот в Юве или Челси, скамейку запасных с большой вероятностью полировал бы.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
№16 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 21:48) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Александр! Жаль, что ты уходишь.
Спасибо тебе за годы игры в футболке ЦСКА и за победы!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№15 Написал: Sash79 Москва (Сегодня, 21:46) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: kent71
Ну если это сказал Шнобель ,значит так и есть))
Парень ещё сырой для Европы,ну если Гинер его всё же впарил тем более за такие деньги молодец конечно,но велика вероятность что он не заиграет там,но это уже другая история...
Перейти это одно,а заиграть там совсем другое дело...это так, для тех кто в танке...

Похоже в танке ты...

Цитата: FC VOLGA
Мда ,топ клуб млять. Значит ни Челси ,ни Ювентусу он не был нужен. Поменял шило на мыло.

Товарищ, он не в Волгу перешел)))

Цитата: ilovefootball
Лично мне все равно, куда уходит Головин, я с этого бонусов не получу. Мне главное, что бы он получил игровую практику и стал будущей звездой на ЧЕ-2020, ЧМ-2022 и т.д. Чтобы он за сборную России пахал, бегал быстрее Роналдо, думал лучше Иниесты и Хави, и забивал красивые голы.

Бонус будет, следить за игрой этого человека в чемпионате Франции, лиге Чемпионов. А если заиграет там то супер будет...
Регистрация: 26.11.2017 [жалоба]
№14 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 21:35) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Во ГНИДЕР ЕВРЕЙСКИЙ ПРОХОДИМЕЦ ,ЧЕРЕЗ ПОЛ ГОДА ,ВОЗЬМЁТ ЕГО В АРЕНДУ НА ПОЛ ГОДА ,А ПОТОМ ЕСЛИ НЕ СДУЕТСЯ ,ВЫКУПИТ ЛЯМА ЗА 1-2 .
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№13 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 21:33) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
а я думаю Головин заиграет!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№12 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 21:30) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Следующая продажа Головина - обратно в ЦСКА в аренду.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№11 Написал: ilovefootball (Сегодня, 21:28) #
  • +2
  •  (4)

Лично мне все равно, куда уходит Головин, я с этого бонусов не получу. Мне главное, что бы он получил игровую практику и стал будущей звездой на ЧЕ-2020, ЧМ-2022 и т.д. Чтобы он за сборную России пахал, бегал быстрее Роналдо, думал лучше Иниесты и Хави, и забивал красивые голы.
Регистрация: 18.03.2013 [жалоба]
№10 Написал: Гастэряну (Сегодня, 21:19) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Йоу, лошадь
А продажа в членси и юве - уже - увы, ой-вей, как не как

промес в армянский пиндюк уже как joy
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№9 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 21:14) #
  • -9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Волга НН»
Мда ,топ клуб млять. Значит ни Челси ,ни Ювентусу он не был нужен. Поменял шило на мыло.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№8 Написал: Drill (Сегодня, 21:13) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
kent71,
Проснись, вице-президент Монако уже переход подтвердил
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№7 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 21:10) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну если это сказал Шнобель ,значит так и есть))
Парень ещё сырой для Европы,ну если Гинер его всё же впарил тем более за такие деньги молодец конечно,но велика вероятность что он не заиграет там,но это уже другая история...
Перейти это одно,а заиграть там совсем другое дело...это так, для тех кто в танке...


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№6 Написал: Йоу, лошадь (Сегодня, 21:08) #
  • -11
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Продали? В этот раз - как? Не просто "совсем уже", а "ну вапче совсем, палец на отсеченье"
А продажа в членси и юве - уже - увы, ой-вей, как не как smile


--------------------
Что так ссышся сказать - я тебя забанил? А, ишак
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: andrej95602 (Сегодня, 21:02) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Гастэряну
Цитата: anonymous
а куда там Зобнин с Кутеповым перешли, свиньи не подскажут?

ждут предложений от армянского Пинюка и юрмальского спартака.

Их и Промяса Реал хотел купить за 500 млн. Но мудрый Федун отдал Реалу 700 млн. чтобы отстали от звёзд фермы.
Регистрация: 14.04.2015 [жалоба]
№4 Написал: Гастэряну (Сегодня, 20:52) #
  • +1
  •  (11)

Цитата: anonymous
а куда там Зобнин с Кутеповым перешли, свиньи не подскажут?

ждут предложений от армянского Пинюка и юрмальского спартака.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№3 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 20:44) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
вместе с Саньком десять человек ушло летом,почти целая команда(
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 20:40) #
  • -1
  •  (11)
online

удачи Сане, а куда там Зобнин с Кутеповым перешли, свиньи не подскажут?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: Ganjaman Pirosso (Сегодня, 20:17) #
  • +3
  •  (15)

ЦСКА обратно и заберёт за миллионов 8, и проценты.
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
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