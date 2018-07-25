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ЦСКА получит от "Монако" за Головина 30 миллионов евро + проценты со следующей продажи
Полузащитник ЦСКА Александр Головин, как ранее сообщил Нобель Арустамян, станет игроком "Монако".
Завтра, как планируется, Головин летит в Монако, где пройдет медосмотр. Далее, если все пройдет благополучно, клубы подпишут трансферный, а игрок – личный контракты.
Срок договора футболиста с клубом – 5 лет, а сумма трансфера составит около 30 миллионов евро. Другим претендентом являлся "Челси".
"Спорт-Экспресс"
Завтра, как планируется, Головин летит в Монако, где пройдет медосмотр. Далее, если все пройдет благополучно, клубы подпишут трансферный, а игрок – личный контракты.
Срок договора футболиста с клубом – 5 лет, а сумма трансфера составит около 30 миллионов евро. Другим претендентом являлся "Челси".
Сделка по Головину называется "убили деньгами". Огромные деньги плюс процент от последующей продажи футболиста. ЦСКА еще раз доказал, что продавать - именно как процесс переговоров - умеет очень хорошо.— Сергей Егоров (@EgorovSA) July 25, 2018
"Спорт-Экспресс"
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